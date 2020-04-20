【大蕉VS香蕉】大蕉香蕉營養大比拼　營養師：有助減低患大腸癌風險【附詳細清單】

▲ 註冊營養師表示，進食大蕉和香蕉均有助減低患大腸癌風險。

大蕉、香蕉見得多，兩者的營養價值又有何分別？大蕉更勝香蕉？香蕉可以預防癌症？TOPick請來播道醫院註冊營養師陳婷豐（Judith） 講解大蕉和香蕉的分別。她表示，香蕉和大蕉營養豐富，更有研究指出，兩者均有助減低患大腸癌風險，不過有3類人士要慎吃。

大蕉、香蕉的分別

Judith表示，大蕉體型比香蕉粗壯但短小。大蕉果柄較長，果皮稍薄，呈灰黃色，沒有梅花點；果肉呈乳白色，味甜中帶點酸。但因果肉無香味，甜中帶微酸，故不多生食。

大蕉的熱量比香蕉高。一條大蕉（Plantains）約重200克，熱量為244k千卡。一條6吋長的香蕉（Cavendish banana）約重100克，熱量為89千卡，也較同等份量的大蕉低。根據衛生署的健康飲食金字塔，建議每人每日建議吃2份水果，即等如1條大蕉或香蕉。

大蕉、香蕉營養價值一覽

對健康的益處

大蕉和香蕉也含蘊含多種豐富營養素，為人體健康帶來不少好處：

膳食纖維

每100克大蕉和香蕉分別含2.3克和2.6克的膳食纖維，不過一條大蕉約重200克，一條6吋長的香蕉約重100克。由於大蕉體形較大，含有的膳食纖維也較香蕉多，更能幫助腸臟蠕動，有助排便及預防便秘。

鉀質

有助身體排走多餘的鈉質、擴張血管

有助去水腫、降低血壓，減低患上高血壓，心臟病及中風等心血管疾病的風險

建議每位女性每天攝取2800毫克鉀質，男性則攝取3800毫克鉀質

維他命A

可預防夜盲症

有助上呼吸道黏膜的分泌，維持呼吸道健康，提升免疫力

維他命B6、鎂質

有助紓緩情緒及減壓

有助預防大腸癌 梅花點香蕉抗癌力更高

Judith指，香蕉和大蕉含豐富膳食纖維、果膠和抗性澱粉，能幫助益生菌繁殖，製造消化酵素，有助腸道吸收營養；有研究指出，進食香蕉和大蕉有助減低患大腸癌的風險。

較成熟的香蕉會出現梅花點。這是因為香蕉內的澱粉質分解成果糖，果肉因而較香甜，但其熱量與沒有梅花點的香蕉相若。不過，有梅花點的香蕉，有更強的抗氧化因子，抗氧化和抗癌能力更高。

3類人宜慎吃大蕉香蕉

糖尿病人士

一隻香蕉大約含有3茶匙糖分，建議糖尿病人士進食生香蕉。因為生香蕉升糖指數低，進食後血糖也較平穩。

大蕉的碳水化合物及糖份都較同等份量的香蕉多，其升糖指數（GI:68）較香蕉（GI:51）高，建議患有糖尿病人士於正餐之間適量進食。

糖尿病人士宜於正餐之間適量進食大蕉或香蕉。



註：升糖指數（Glycemic Index /GI）是一個數值，用來量度含碳水化合物的食物對血糖的影響。

腎功能弱 / 腎病人士

當腎臟不能正常運作，攝取鉀質後難以將之排出體外，令體內鉀質水平上升，吸收過多鉀質會令心律不整，最嚴重可引致心臟停頓，甚至死亡。腎功能弱或腎病人士宜少吃為妙。

腸易激綜合症（Irritable bowel syndrome）人士

較成熟的香蕉含有較多果糖和果寡糖，果寡糖不能被人體消化和吸收，進入腸道被細菌消化時會產生大量氣體，有機會引致腸易激綜合症(IBS)人士出現腹脹和腹痛的症狀。

Judith提醒，香蕉含有一定熱量，進食過量或令增加體重，增加患肥胖症的風險。

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記者：黃泳欣