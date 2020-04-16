  • 23°C
香港時間 : 2020416日 (四) 20:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】BFE+PFE達98%曾獲消委會推介　Protector本周網上開售口罩

健康 19:32 2020/04/16

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

口罩品牌Protector近日宣布，本周已自設網上平台開賣口罩。

新冠肺炎疫情肆虐多月，本港的口罩供應正陸續增加。當中，口罩品牌Protector近日宣布，本周已自設網上平台開賣口罩，當中包括大人、中童及小童3款，每盒售價為$159。

Protector周二（14日）在官方facebook宣布，目前已透過網上平台wiseever.com開售口罩。已訂購口罩的客戶將在訂購日期後的1至2周收到口罩。Protector昨日(15日)表示，網上平台受到技術問題影響，目前暫時關閉，但強調不會影響訂單，並表示網上平台將盡快重開。

消委會過去曾經測試市面29款口罩樣本的保護效能，當中Protector口罩獲得最高的5星評價，過濾細菌的效率達99.9%以上，表現出眾。

開售詳情：

  • 每盒$159
  • 每人限購1盒
  • 1盒50個口罩

Protector口罩規格：

  • BFE、PFE>98%
  • 尺寸：17.5x9.5cm（成人）、14.5x9cm（中童）、12x7cm（小童）
  • 三層保護設計
  • 採用低敏材料製造
  • 抗水面層
  • 生產製造符合ISO 9001
  • 歐盟CE認證

更多口罩開售消息，請看：

【口罩供應】PFE+VFE+BFE達99%　三層結構中國製日本QC友和口罩周五發售【內附購買連結】

【學童口罩】教聯會自設2條生產線就緒　料下周投產每日20萬個兒童口罩

【港產口罩供應】HKTVmall口罩被投訴欠鐵線　王維基親自承諾跟進被讚「最強客服」

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 疫情 消委會 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
17:09 2020/04/14
【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
10:46 2020/04/15
【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由2.9元至56.5元
【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam罕有回應網民爭議　宣布完整版演出任睇一個月【附連結】
19:00 2020/04/15
【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam罕有回應網民爭議　宣布完整版演出任睇一個月【附連結】