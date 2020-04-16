【口罩供應】BFE+PFE達98%曾獲消委會推介 Protector本周網上開售口罩
健康 19:32 2020/04/16
新冠肺炎疫情肆虐多月，本港的口罩供應正陸續增加。當中，口罩品牌Protector近日宣布，本周已自設網上平台開賣口罩，當中包括大人、中童及小童3款，每盒售價為$159。
Protector周二（14日）在官方facebook宣布，目前已透過網上平台wiseever.com開售口罩。已訂購口罩的客戶將在訂購日期後的1至2周收到口罩。Protector昨日(15日)表示，網上平台受到技術問題影響，目前暫時關閉，但強調不會影響訂單，並表示網上平台將盡快重開。
消委會過去曾經測試市面29款口罩樣本的保護效能，當中Protector口罩獲得最高的5星評價，過濾細菌的效率達99.9%以上，表現出眾。
開售詳情：
- 每盒$159
- 每人限購1盒
- 1盒50個口罩
Protector口罩規格：
- BFE、PFE>98%
- 尺寸：17.5x9.5cm（成人）、14.5x9cm（中童）、12x7cm（小童）
- 三層保護設計
- 採用低敏材料製造
- 抗水面層
- 生產製造符合ISO 9001
- 歐盟CE認證
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責任編輯：羅嘉欣