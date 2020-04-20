【兒童健康】疫情下視力檢查牙科保健暫停　健康院維持兒童接種疫苗服務

▲ 現時衞生署的視力檢查及牙科保健等非緊急服務已暫停，健康院則維持兒童接種疫苗服務。

受新冠肺炎疫情影響，衞生署轄下的兒童健康服務作出調整，其中視力檢查及牙科保健等非緊急服務已暫停，健康院則維持兒童接種疫苗及新生嬰兒登記等服務。有家長擔心服務暫停會影響小朋友的健康發展，兒科醫生則指如小朋友出現健康問題，在這段時間可考慮向私家醫生求診。

5間母嬰健康院臨時關閉

因應新冠肺炎疫情發展，衞生署家庭健康服務轄下31間母嬰健康院已於2月17日起調整服務，並臨時關閉其中5間母嬰健康院直至另行公布，包括東九龍、橫頭磡、伍若瑜、馬鞍山及仁愛健康院，受影響的兒童及婦女會由指定健康院繼續提供服務。

健康院現時只提供兒童免疫接種、新生嬰兒登記及黃疸跟進、產前服務，以及口服緊急避孕丸服務，其他兒童健康服務如學前兒童視力普查則暫停提供。衞生署建議，親友應盡量避免陪同應診者到訪健康院，並建議不多於兩名家長陪同一個月或以下的初生嬰兒到訪健康院。

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學童牙科診所只提供緊急服務

至於衞生署學童牙科保健服務方面，衞生署轄下牙科服務於2月10日起作出調整。其中柴灣政府牙科診所服務暫停，直至另行通告。而衞生署轄下的牙科診所，包括政府牙科診所、學童牙科診所及口腔頜面外科及牙科診所只限提供緊急及止痛服務。

TOPick致電位於灣仔的鄧肇堅學童牙科診所查詢，診所職員亦表示所有學童牙科保健已暫停服務，現時只提供有限度急症服務。

此外，衞生署轄下13間學生健康服務中心包括健康評估中心，已由1月29日起暫停服務。衞生署於網頁指，中心職員將聯絡學生或其家長安排新的檢查日期。

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兒科醫生︰有問題可找私人醫生

有家長擔心兒童健康服務暫停，有礙孩子的健康發展，也有家長理解衞生署的安排。李太的女兒原定今年2月滿4歲後，可以預約健康院的學前兒童視力普查服務，不過由於疫情關係服務已暫停。她表示疫情持續，健康院暫停部分服務亦無可厚非。

現階段小朋友應盡量減少外出避疫，也不急於接受這些非緊急的檢查。

兒科專科醫生張傑表示，所謂「非緊急服務」理論上就是可以等一會，不過難以評估等待時間多久才算合理，因為或許有些小朋友的情況已拖延了一段時間，在服務暫停期間有機會令情況惡化。在疫情下健康院只維持部分服務，張醫生建議︰

父母暫時可以做的事，就是根據自己的經驗去觀察小朋友，如果發現有問題的話，就找私人醫生看診。

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責任編輯︰駱秀玲