【粉紅口罩】男孩怕同學嘲笑拒戴粉紅色口罩　台灣掀粉紅熱潮推翻性別標籤

▲ 一名台灣男孩拒絕戴粉紅色口罩，台灣近日各界掀起「紅粉熱潮」，推介顏色不應該分性別。

新冠疫情全球大流行，戴口罩是最佳防疫方法。最近，台灣掀起戴粉紅色口罩熱潮，事源是一名男孩拒絕戴粉紅色口罩，擔心戴粉紅口罩會被同學嘲笑欺凌。台灣各界紛紛推廣配戴粉紅色口罩，宣揚顏色不分性別。

台灣防疫措施大獲好評，政府推限購口罩令，所有台灣人都可統一以低價錢購買口罩，做到全民戴口罩。台灣人可到藥局或網上購買口罩，分成人及兒童口罩，而顏色花款不能挑選，隨機發放。

近日，有台灣家長反映兒子不肯戴粉紅色口罩上學，認為只有女生才使用粉紅色物品，怕會被同學嘲笑。有關事件被當地傳媒報道，就連政府官員也知道此事，在中央流行疫情指揮中心記者會上，5位男性官員特別戴上粉紅色口罩告訴大眾，男生也可以戴粉紅色口罩，不分性別規限。

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網絡掀起粉紅熱潮

各政府部門、商家、網民紛紛響應，在Facebook專頁換成粉紅頭像，掀起一片「粉紅熱潮」，包括中央氣象局、公共電視台、各個台灣媒體亦加入，商家品牌Sanrio、肯德基、台灣啤酒等的Facebook專頁都換成粉紅色或有粉紅口罩圖像。

▲ 戴粉紅色口罩的酷企鵝也很帥氣。（圖片︰Hello Kitty with Sanrio Friends Facebook）

網絡娛樂新聞《台灣達人秀》利用近來大熱的遊戲《動物森友會》的創作功能，為男孩角色戴上粉紅色口罩，打上反問句「男生粉紅色怎麼了嗎？」

主要是男性職員的政府機關「海巡署長室」，亦上載了卡通圖，以韓團「防彈少年團」為概念創作了戴上粉紅口罩的「防疫少年團」，吸引很多網民轉載。

▲ 政府機關「海巡署長室」以韓團「防彈少年團」為概念，創作了戴上粉紅口罩的「防疫少年團」。（圖片：海巡署長室 Facebook)

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令兒童戴口罩方法

香港兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工指出，要教導幼兒戴口罩，家長老師身教最重要，當孩子見到人人都戴，就會自自然願意戴口罩，他認為小朋友戴口罩需要訓練，可以先在家讓他們戴口罩熟習一下。

另有家長分享要孩子乖乖戴口罩的貼士，指有小朋友不能長時間戴口罩，或許是佩戴不適感侷促，家長不妨找較舒適的款式，亦可揀選卡通口罩，令孩子易接受。

市面口罩供應緊張，如果難以挑選款式，大多數孩子愛模仿，家長或兄姊可以做榜樣戴上口罩。同時，父母亦要跟孩子解釋清楚戴口罩的原因，說明防疫的重要，是保護自己及周遭人。

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責任編輯︰王明芳