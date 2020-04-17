【爭產風暴】媽媽生前重男輕女患病後僅女兒願照顧　5子只顧分身家結局神逆轉

▲ 台灣一名媽媽重男輕女，但在患腦退化症後僅女兒願意照顧，死後宣佈遺產分配時結局逆轉。

一場喪禮看清人心！台灣一名網民在社交平台發帖分享，有名老婦生前育有5名兒子和1名女兒，她重男輕女，只為5子各購買一幢房子。後來，老婦患腦退化症，5位兒子推卸照顧媽媽的責任，只有女兒照顧老婦至離世，兒子們甚至在媽媽臨終前都沒有出現。

台灣一名網民在Facebook群組「爆怨公社」發帖分享有關親戚「金婆」的經歷。金婆家中有6名子女，5男1女，非常重男輕女。

重男輕女為5子買樓

金婆在丈夫離世後，以丈夫留下的遺產為5名兒子各自購買一幢房子，唯獨女兒沒有。原本金婆由子女們輪流照顧，但在她患上腦退化症後，5個兒子開始將她置之不顧，為免麻煩更想將媽媽送到老人院，但只有女兒堅持不肯，5個兒子就把照顧媽媽的責任全部推給她。

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媽媽患病 僅女兒肯照顧

在金婆患病的5年裡，女兒的夫家沒有嫌棄外母，女婿更願花錢找醫生。而5個兒子探望媽媽媽的次數不多，不願支付照顧費用。

他們5位這5年唯一做的的事情,就是把金婆原本在住的祖厝（祠堂）給賣掉，女兒想擋也擋不了。

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5子騙媽媽賣樓 只顧分身家

金婆的情況時好時壞，5個兒子騙媽媽簽署賣房子的合約時，正是她有狀況良好有記憶時。

金婆全程都看在眼裡，只是裝做自己失智，5個兒子不照顧他，只顧著賣房子拿到錢，這種傷害只有親自經歷才懂得痛。

就在金婆臨終前，女兒通知兄弟回家陪媽媽最後一程，他們卻拋下一句：

沒有時間，要分身家的時候再說。

而金婆聽見兒子們說出傷心的話後，抱憾而終，結束95年的人生。

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5子喪禮上演大龍鳳

在金婆出殯的那天，5位兒子終於到齊上演一場「孝子哭母」的戲。喪禮結束後，他們立刻收起淚水，向代理人詢問遺產分配事宜。對方邀請他們到律師樓，播放一段金婆在幾個月前錄製的2分鐘短片。

喪禮後結局神逆轉

金婆在影片中對女兒及女婿表示：

我對你們這麼不公平，你們卻還這麼努力照顧我，親家還不嫌棄我，我很對不起你們，也很對不起親家。從你出生以來一直沒好好愛你，甚至買房子也不買你，希望妳不要怪媽媽，那天只有你阻止不要送我去療養院，這些我都有看在眼裡。

女兒將媽媽遺產捐出

金婆將剩下的財產及家傳的玉珮都留給女兒，女兒最後決定因為照顧媽媽在外面借了7.8萬新台幣（約2萬港元），所以只拿玉珮跟欠債的錢。為了不想與兄弟發生爭執，將其餘的錢捐給慈善機構，

我希望能夠用媽媽的愛，給更多人溫暖，讓媽媽永遠存在。

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責任編輯：王明芳