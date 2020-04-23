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【超市大搜查】杯麵暗藏大量添加劑影響健康　營養師拆解酸度調節劑+抗氧化劑+增味劑

健康 12:36 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

杯麵暗藏大量添加劑，營養師教睇杯麵成分表。

新冠肺炎疫情持續，不少市民為了減少外出次數，會一次過購入大量杯麵「看門口」。杯麵非常方便，但其實暗藏大量添加劑，而且鈉含量甚高。TOPick向註冊營養師（美國）佘綺玲（Elaine）請教購買杯麵前應留意營養標籤上的哪些成分。

TOPick檢視市面上數款較為受歡迎的杯麵，發現當中不少都含有酸度調節劑、抗氧化劑及增味劑等成分：

酸度調節劑E339

酸度調節劑有防腐作用，但某些酸度調節劑的成分或會導致嬰幼兒腸胃不適，令體內磷酸升至不健康水平。Elaine表示曾有研究指出，高磷酸鹽水平和心臟病、骨質密度下降、腎病等有密切關係。

抗氧化劑

Elaine解釋，添加的目的及用量恰當並不會對人體健康構成影響，但敏感人士（如： 哮喘病患者）可能會因攝入某些特定抗氧化劑而出現過敏反應。

增味劑

對「味精」較敏感人士可能會頭痛、觸感麻木、肌肉無力或繃緊或發紅，不過大量攝取對健康的影響則需更進一步研究。經常進食含有增味劑的食物亦有機會令人愈食愈「重口味」，以致偏好濃味或加工食品。

而乳化劑及抗結劑合理使用並不會對健康產生危害。

選非油炸麵底最重要

挑選杯麵時，也應該留意標籤上的熱量、脂肪（尤其是飽和脂肪）、糖分、鈉。Elaine建議可以依照以下標準：

  • 非油炸麵
  • 低熱量　少於200kcal
  • 少糖湯底　少於20g
  • 脂肪含量　少於3克
  • 鹽分　少於上限的40%

世衞建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙食鹽。美國膳食指南（The Dietary Guidelines for Americans）建議，成年人每日的總脂肪攝入量不超過進食熱量之百份之三十。

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責任編輯：徐穎彤

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