【育兒心得】爸媽責罵子女是情感勒索　沒有越罵越乖的孩子

▲ 被人責罵會灰心、失落、氣憤和懷疑自己的能力，父母勿以為責罵是育兒的良方。（圖片：i-stock）

李先生今天高高興興回到辦公室，正想到茶水間沖一杯咖啡，準備將昨天的計劃書再好好修改一番才交給上司，但還沒回到坐位，就被上司叫進辦公室大罵了一頓，李先生頓時垂頭喪氣，甚麼心機也沒有，再回到坐位，看著計劃書就是不想做。

以上的情境或許曾發生在不同的家長身上，當我們被人責罵的時候，我們會灰心、失落、氣憤和懷疑自己的能力，但我們卻期望孩子被罵後會表現得更乖、更努力、更聽話和更可愛，世上真的有越駡越乖的孩子嗎？

孩子在兒童期最重視爸媽

孩子的世界很簡單，他們會以自己重視的人之回應，去決定自己價值信念和行為的朝向。在兒童期，最重視的人通常是爸爸媽媽，所以父母以責駡孩子作為回應的話，孩子往往會努力避免再做同一的行為，因而讓很多父母誤以為責罵是一個好方法。

但家長或許並不知道，只要表情及態度認真而嚴肅地告訴孩子相關的道理，其實也可以收到同一樣的果效，而且在過程中，孩子會感受到父母的關心和重視，更有助建立良好的親子關係。

家長誤以為大罵可避免重犯

有些家長會認為，不大罵孩子一頓，不能讓孩子記憶深刻以避免重犯。但事實上，大部份家長的經驗是：「越罵他，他越不聽話」、「怎樣罵他，他都是這個樣子」。

因為責罵孩子其實是一種情感的勒索，利用孩子對自己的重視而迫他就範，但當責罵成為每天的協奏曲，孩子習以為常，這個招數就失效了。而且隨著孩子的成長，父母的重要性會日漸降低，當責罵起不到情感勒索的功效，就只會成為燃點反叛情緒的導火線。

破壞孩子的避風港

更重要的，父母就是孩子的避風巷，孩子需要在父母這兒得到愛、力量和認同，才能發展出自愛和自信，建立有價值和尊嚴的人生。可惜責罵從來不是製造愛、力量和認同的原材料，反而具有難以估計的破壞力，例如破壞了孩子對父母的依附和孺慕之情，從而覺得自己的人生沒有價值、目標和方向。

期盼父母的關心和愛

有些父母會問，過去的責罵已做成孩子態度反叛，不罵不行，該怎麼辦？雖然彼此的關係沒有好的開始，要一起繼續並肩行的路也不容易，但血脈是一條具有神奇力量的隱形線，多大多倔強的孩子，心底都會期盼父母的關心和愛。

在親子關係中，沒有做不到，只有做和不做之分，只要有恒心去重新開始，每一個孩子，都會是越教越乖的孩子。

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撰文：聖公會聖基道兒童院 愛幼坊服務總監 陳香君

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