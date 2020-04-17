【口罩供應】一田eShop售理的及韓國口罩套裝　4個步驟買KF94及中小童口罩

▲ 一田eShop售理的及韓國口罩套裝，4個步驟記得買KF94及中小童口罩。

新冠肺炎，不少港人要撲口罩，一田百貨在Facebook 宣布，由4月21日至4月24日分別在eShop發售口罩抗疫套裝，詳情如下:

4月21日

O2 KF94口罩(成人細碼)(20個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)

$338/套 [限售1000套]

4月22日

MR SANITISER成人3層外科口罩(30個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)

$268/套 [限售1800套]

4月23日

MR SANITISER兒童3層外科口罩(40個盒裝)+ALCASAN消毒殺菌搓手液(500ml)

$268/套 [限售2000套]

4月24日

Ultra Ready中碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

$129/套 [限售180套]

Ultra Ready加細碼兒童外科過濾口罩(30個盒裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

$129/套 [限售180套]

日本SKATER細碼兒童3層立體式口罩(10個裝)+澳洲Sinicare消毒殺菌搓手液(250ml)

$109/套 [限售228套]

一田指，口罩將會在4月21日起每天早上10點準時發售，但首先市民要註冊一田eShop登記及輸入帳單地址，並將一田eShop帳戶連結YATA-Fans手機App，買滿$1儲1分。

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責任編輯：黃存新