【防疫抗疫基金】財委會通過撥款　林鄭月娥：紓困措施對企業及市民是「及時雨」

▲ 林鄭月娥透過政府新聞處發稿表示歡迎財委會通過撥款。（資料圖片）

立法會財務委員會通過政府有關「防疫抗疫基金」第二輪及其他紓困措施的撥款申請，行政長官林鄭月娥今日（18日）透過政府新聞處發稿表示歡迎。

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林鄭月娥表示疫情在過去三個月對香港經濟造成史無前例的衝擊，各行各業都大受影響，很多企業面臨倒閉，大規模裁員隨時出現。政府有必要採取果斷、破格的措施，防止情況惡化，並解企業和僱員的燃眉之急，她表示感謝立法會財務委員會經過二十多小時討論後，通過「防疫抗疫基金」第二輪及相關項目的撥款申請，讓政府可以盡快落實涉及1,375億元的多項紓困措施。

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她又指出這一輪紓困措施包括動用810億元為僱主提供工資補貼的「保就業」計劃、針對受重創界別的資助、協助企業資金周轉的擔保貸款計劃、放寬申領綜援資格以支援失業人士、落實港鐵寬減車費等等，將直接或間接讓數以百萬計市民受惠。



連同『防疫抗疫基金』第一輪措施的300億元和在2020至2021年度《財政預算案》中涉及1,200億元的措施，政府就疫情推出的紓困措施總承擔額是2,875億元，佔本地生產總值百分之十。林鄭月娥重申鑑於疫情對香港經濟帶來前所未見的衝擊，政府實有需要動用本港積存多年的財政儲備，協助企業和市民，又衷心感謝自我提出籌備第二輪防疫抗疫基金後向特區政府提交建議的團體和個人，亦要感謝各相關決策局和部門同事的努力不懈。

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她表示深信政府各部門認同這些紓困措施對很多企業及市民來說是「及時雨」，定會全速落實，達致「保就業」、「撐企業」的效果。

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責任編輯：伍瑋瑋