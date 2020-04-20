【帶飯留意】媽媽逼吃5日前隔夜餸女兒倒掉被斥浪費　7種食物翻叮或致中毒

▲ 媽媽逼吃5日前隔夜餸，女兒憂腹瀉，偷偷倒掉被斥浪費。

在家煮飯、上班一族帶飯也要留意，隔夜餸翻熱或會導致食物中毒。台灣一名女子表示，媽媽最近逼她吃掉5日前的隔夜餸，因擔心引致腹瀉，她只好偷偷倒掉，但媽媽卻稱「沒有壞的菜為甚麼不吃，那麼浪費要丟掉」，甚至斥責她「嬌生慣養」。

該名台灣女網民在facebook群組「爆怨公社」坦言，自己免疫力很低，兩個月內已感染輪狀病毒兩次，擔心自己進食放置5天的隔夜餸後，會馬上腹瀉，要再次求診，坦言擔心一直吃藥，或病毒入侵腎臟令其加速衰壞。但事主表示，媽媽曾多次逼她吃隔夜餸，而且煮食份量過多，屢勸不聽，令她無可奈何。事主表示，上次感染輪狀病毒後，媽媽翌日還把變酸的粥給她吃，令病情變得更嚴重。

她曾試過偷偷丟掉放在雪櫃已五、六天的隔夜餸，被媽媽發現被斥浪費，「叫我不要丟，她自己吃，已經勸過這樣會讓她身體也變不好，但就是講不聽」。事主無奈表示：

到底為甚麼講不聽，叫她也別吃了，她就罵很浪費，我不吃也被罵浪費。

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食物存放不當可致嘔吐腹瀉

中大醫學院那打素護理學院副教授陳裕麗指出，不同食物保質期有長短，食物儲存過久會滋生的細菌、酵母和霉菌都可能會令食物腐壞, 甚至會引致食物中毒。

食物存放的溫度和時間，以及食物的原材料等都是重要的因素。例如在室溫下擱置時間過長的各種食物，特別是米飯和剩菜，湯等會繁殖大量蠟樣芽孢桿菌大量並產生引致嘔吐的毒素，她解釋這些毒素非常耐熱：「可能抵受攝氏126度長達90分鐘，即使徹底翻熱食物，也不能將之消除。蠟樣芽孢桿菌導致兩類中毒！」

其中蠟樣芽孢桿可以令患者在進食後數小時內出現嘔吐等徵狀，另一種情況是患者會在進食有問題食物後的10至12小時內出現腹痛、水狀腹瀉等，這類中毒一般與肉類、奶類、蔬菜和魚類等多種食物有關。

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7種食物翻叮或致中毒

根據英國食品標準局（Food Standards Agency）過去的建議，以下有7種食物不宜用來「翻叮」，包括馬鈴薯、雞肉、蘑菇等，而翻叮食物還有兩個注意事項，就是需確保食物完全加熱，亦不要將食物翻熱超過一次。詳情即睇：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣