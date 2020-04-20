【潤喉湯水】一冷一熱小兒咽喉易不適　清心潤肺增強體質湯水推介

▲ 湯水專家推介一款椰子蘋果瘦肉湯，幫助舒緩小兒咽喉不適。

新冠肺炎仍然肆虐，加上天氣漸漸轉熱，不少家長已經開冷氣，小朋友出入冷氣房好容易因一冷一熱染上呼吸系統疾病，湯水專家建議家長為小朋友煲湯進補，讓小朋友養護咽喉，驅走咽喉不適。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款小兒養護咽喉湯水印度——椰子蘋果瘦肉湯。印度椰子營養豐富，有清心潤肺、化痰止咳、强壯體質、固本培元及滋潤養顏等功效。配合蘋果煲湯有淨化內臟、高抗氧化作用，加上紅蘿蔔能令湯水保持清甜可口，芳姐認為此湯適合在疫症期間作保健湯水進補。

芳姐提醒，此湯對於三高症人士同樣有益，老少可飲。但因印度椰子運送需時，故有時會買到中間發霉的椰子，她著大家要特別留心，若看見切開的椰子中間灰灰黑黑，有一些發霉現象則不可用，可能會產生致癌物質。

【功效】

椰子味甘性平，能益氣補虛、調節血糖、消炎殺蟲，其豐富的糖類、蛋白質、維他命B及C，有效快速補充人體養份及水份。

【材料】

印度椰子 1個

蘋果 2個

紅蘿蔔 1個

瘦肉 6兩

【製法】

1. 將印度椰子沖洗淨，切片。

2. 蘋果用鹽擦洗表面以達到去蠟、去農藥的作用，切塊後去核。

3. 紅蘿蔔去皮，切塊。

4. 把瘦肉切片後出水。

5. 全部材料用8碗水煮一個半小時成4碗即可連湯料同食。

養生食譜獲張佩芳授權

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責任編輯：梁節儀