【十八年後的終極告白】蕭徽勇60日減60磅肥佬變型佬　「鬼仔強」蔬果汁斷食改善健康問題

▲ 蕭徽勇瘦身後便參演《十八年後的終極告白》。

TVB新劇《十八年後的終極告白》昨晚（4月20日）首播，劇中演鬼仔強的蕭徽勇（Gordon）在《十八年後的終極告白》第一集便墜樓慘死。其實此劇在2018年拍攝完成，亦是蕭徽勇瘦身後參演的首部劇集。

過往多年一直維持肥胖身型的蕭徽勇體重曾重達300磅，肥胖影響其健康及生活，他會因而蹲不下來、繞不到腳、綁不到鞋帶，同時亦引發出血壓高、睡眠窒息等問題，他終認命：「當刻無諗無晒肥佬做點算，因為繼續落去分分鐘無得做。」

於是，蕭徽勇以蔬果汁斷食法瘦身的蕭徽勇成功於60天內減去60磅，成功修身

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▲ 蕭徽勇飾演的鬼仔強於首集《十八年後的終極告白》便墜樓。（《十八年後的終極告白》截圖）

蕭徽勇用蔬果汁斷食法修身

Gordon曾接受TOPick專訪表示，曾以運動配合節食，並於9個月內減掉50磅，可惜他說：「縱然那種痛苦堅持了大半年，但除我以外無人知我減去50磅，300磅同250磅在觀眾角度去看是沒分別的，當下其實很絕望。」

由於他想起了曾在澳洲電台共事過的米奇，曾提及親身試過的「蔬果汁斷食法」，於是決定一試：「第一日下午已想叫救命，由於在社交平台告知全世界會進行這件事，無得縮沙唯有死頂。」

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▲ 蕭徽勇以「蔬果汁斷食法」瘦身。（陳智良 攝）

「蔬果汁斷食法」60天內減去60磅

Gordon實行「蔬果汁斷食法」一星期後已見成效，其大肚腩已減去一半，上磅更輕了十多磅，他以行山來形容：「一路行上去很艱辛，但當你行到山頂，看見到眼前風景『嘩』一聲，我會比喻為上磅後見到數字後個下『嘩』。」

最終，Gordon成功於60天內減去60磅，他表示：「除咗重啟我身體機能，心態亦都改變。以前會每餐想据扒、大魚大肉，放題唔好蝕。以前是肚子吃不了但腦和心會叫你繼續吃，現時則調轉，是由肚子告知我沒法再吃。」

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▲ 蕭徽勇的體重曾多達300磅。（蕭徽勇FB圖片）

飲食配合運動塑身

回復正常飲食一年，Gordon會吃快餐、放題、甜品，間中以蔬果汁作代餐，配合運動，體重回落至163磅：「我不會用瘦形容自己，會用個fit字。」

曾以為減肥後會減少演出機會，Gordon沒料到身型回復正常後反而獲得更多好角色：「原來瘦了之後可以有更好角色，那時就覺得哎吔笨喇，應該早點減！」

不過他強調，進行蔬果汁斷食法的真正目的的改善身體機能，減肥只是改善健康後的效果之一，而非此方法的最大目標。

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