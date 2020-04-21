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【豪宅曝光】洗米嫂家中健身室設攀石場　結婚15年憑三招成「最強大婆」

娛樂 14:13 2020/04/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

座擁攀石牆超專業健身器材，百億身家洗米嫂豪宅曝光。

因新冠肺炎肆虐，大多市民都減少外出留在家中。澳門娛樂大亨「洗米華」周焯華的太太、「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）在家防疫期間，為保持超Fit身材經常做運動健身。

日前，「洗米嫂」陳慧玲在社交平台分享她的健身過程，同時把「洗米嫂」位於澳門的超強勁豪宅曝光。從中可見，她的家除有齊備的專業健身器材外，還設有一整面兩層高的攀石牆，非常驚人！

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天台一角設有泳池，還擺放了長餐桌及多張沙灘椅。（instagram圖片）

泳池旁邊更設有桑拿房。（instagram圖片）

「洗米嫂」跨過婚姻挑戰

現年39歲的「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）已是兩孩之母，因平時喜歡做運動健身，所以保養得宜。

不過有傳周焯華身家百億，因此有不免有不少女士「埋身」。

過去「洗米嫂」陳慧玲便曾經歷Mandy Lieu介入，以及面對丈夫眾多的緋聞女友包括索模松崗李娜等。

不過保持身心健康的「洗米嫂」，仍然一直穩佔正室地位。

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周家經常舉行家族聚會維繫感情。（instagram圖片）

「洗米嫂」陳慧玲身為周焯華的第二任太太，結婚已約15年。陳慧玲與丈夫和第一任太太所生的兒子周柏豪，關係亦十分良好，跟他以朋友關係相處，又無限支持柏豪的事業發展。

而且據悉她亦甚得老爺奶奶歡心，又經常舉行家族派對和聚餐與家人聯繫感情。

在各方面都非常優秀下，難怪保持身心健康的「洗米嫂」經歷多次感情風波，仍然能穩坐正室之位！

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家中的健身房媲美專業健身房。（instagram圖片）

Heidi身後還有另一間桑拿房。（instagram圖片）

「洗米嫂」活躍於社交活動

家庭外，「洗米嫂」陳慧玲不做「黃面婆」，活躍於社交活動。

本為保險從業員的她，婚後除幫助打理太陽集團外，還向個人業務及慈善方向發展，Heidi現在身兼香港仁愛堂第四十屆董事局副主席、澳門君慧慈善會會長、澳門海峽女企業家協會會長等，其個人業務及公職的近30個，屬事業型女性。

Heidi有許多派對點子。（instagram圖片）

不過一向許多交際應酬活動的Heidi，因疫情改為留在家中，近日與幼女周羨潼（Damiana）曬太陽、做運動。

她繼早前分享過擁有超開揚景觀、設有私人泳池以及桑拿房的天台後。

昨日（4月20日），Heidi分享在客廳及健身房運動的影片，將其位於澳門的超級豪宅曝光。

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兩層樓高的攀石牆讓人羨慕。（instagram圖片）

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「洗米嫂」豪宅健身設備齊全

從「洗米嫂」陳慧玲發放的兩條於客廳中間做運動的影片可見，客廳樓底挑高兩層，只有簡單的梳化及一張長餐桌。另外，亦瞥見客廳一旁放置了兩部花式單車和及腰高的公仔。

客廳以落地玻璃設計，採光良好，而客廳外亦有大型露台，放置沙灘躺椅方便Heidi作曬太陽之用。

Heidi一連發放多張健身照片，網民見現場環境設有許多專業器材，本來以為她身於健身室。

Heidi花許多時間陪伴幼女，女兒亦非常黏媽媽。（instagram圖片）

但憑她留言的一句「Home exercise」得知，照片中的設備專業的健身房，其實是她家中的一角。

從最新一批照片所見，健身房除設有跑步機、各種健身球、專業健身架、沙包、彈床，以及跟天台一樣的桑拿房外，最誇張的是一面兩層高的攀石牆，不少網民留言表示羨慕，更有人謂：「您家的器械仲齊過一般的健身中心！」

維持與親人良好關係、繼續工作與社會聯繫免脫節、勤運動保持身材，三招令「洗米嫂」陳慧玲成「最強大婆」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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