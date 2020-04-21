消息：聶德權將調職 曾國衞將接替政制及內地事務局局長　特區政府暫未回應

▲ 有消息指曾國衛（右）將接替聶德權出任政制及內地事務局局長。（資料圖片）

特區政府問責班出現大調動，有消息指，入境處處長曾國衞將會離開紀律部隊，加入問責班子，接替聶德權擔任政制及內地事務局局長。聶德權將轉任另一個問責職位。TOPick已向特區政府查詢，暫時未有回應。

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政制及內地事務局局長聶德權、入境處處長曾國衞上月兩度合作帶隊，乘包機到湖北接載滯留港，消息指新一輪政府人事調動涉及入境處及政制及內地事務局。曾國衞將會離開服務33年的入境處，加入問責班子，擔任政制及內地事務局局長。

曾國衞今年三月到武漢，協助滯留當地的港人乖坐政府專機離開；在二月他亦曾去到日本，協助鑽石公主號的港人乘客乘坐政府包機回港，當時曾有猜測指曾國衞會問鼎保安局局長，他曾經回應稱自己害怕這些傳言，主要負責指揮行動。

聶德權1986年加入公務員行列，2017年離隊，加入林鄭月娥的班子，是最年青的問責局長。她被視為是林鄭月娥最信任的問責官員之一，去年反修例風波期間，政府唯一一場「社區對話」，聶德權都有份坐在台上。

政府近日就《基本法》第22條的爭議，曾在數小時內發三份新聞稿，其中一度與中聯辦的說法有分別，聶德權昨日在社交平台致歉。

TOPick已向特區政府查詢，暫時未有回應，會跟進特區政府最新人事調動，不斷更新！

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記者：黃慧日