【StayHome#WithMe】蔡一傑參予YouTube抗疫騷　4.25全球直播教煮抗疫菜【有片】

▲ 蔡一傑將以《傑少煮意》參予抗疫演出。（圖片：寰亞）

新冠肺炎疫情令不少人發揮想象能和才能，組合草蜢成員蔡一傑早前化身YouTuber，在Youtube開設個人頻道《傑少煮意》，教大家輕易地煮色香味俱全的餸菜，伴隨大家度過疫境。

一場新冠肺炎疫情，令全人類生活翻天覆地改變，日常生活也少不免受到限制，不少名人紅星連月來盡量stayhome之餘，亦紛紛在網上開live，提供免費視聽娛樂，呼籲保持社交距離，同心抗疫。

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草蜢成員蔡一傑以「信煮得救」為名，早在一月的時候已在YouTube開設個人頻道《傑少煮意》，教大家輕易地煮色香味俱全的餸菜，伴隨大家度過疫境。

近日他更獲YouTube邀請，出席YouTube香港「StayHome#WithMe全球直播活動」，並將於4月25日（星期六）下午1至2時，於《傑少煮意》頻道進行首次全球直播，並即場下廚煮一道抗疫菜式。

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蔡一傑希望藉着這次活動，為留家抗疫的市民大眾打打氣，發放正能量。他表示很榮幸被邀請出席活動，希望藉此為大家打氣。

蔡一傑表示明白不少市民stayhome期間已盡量減少外出，因而不能經常到街巿買新鮮食材，故他今次花盡心思，想出一味輕易在家中隨手找到的材料，來做出多款不同的菜式，他說：「我平時下廚很隨心，不會指定要煮甚麼，其實簡簡單單的食材，只要花心思都可以做出健康又美味的菜式，與家人開心分享。」

▲ （影片截圖）

蔡一傑更透露，到時的直播還設有問答環節，他會邊煮邊和觀眾交流下廚心得，希望一小時的直播時間裏，和大家一起「疫流而上」。

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