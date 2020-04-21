【地球日50周年】鍾楚紅關注地球生態健康　紅姑呼籲：減少碳排放

▲ 鍾楚紅一直留意自然生態危機。（取自鍾楚紅微博）

明天（4月22日）是地球日，今年適逢地球日50周年，環保團體「綠惜地球」邀請了本港60多位環保界及社會名人，分享他們對地球身體狀況的觀察，其中一位朋友就是大家公認的環保女神鍾楚紅（Cherie）！

先讓Cherie為地球現時的整體生態健康評分，她指偏向給予低分數。她表示全球有好多自然生態危機，特別擔心全球暖化及水位上升問題，很多物種每日都在消失，消失速度也在增加，令人好沮喪。

那麼香港呢？她回答：「如果香港唔再推『有違天意』的大工程，好似『明日大嶼』，善用現有資源建設，香港仍是安全。」問她甚麼是「有違天意」的大工程？她指是大白象工程，大肆破壞現有自然環境的事，這會令香港獨特面貌消失。

【明星減肥】天后鄭秀文吃紫薯減肥 Sammi分享飲食修身之道【有片】

▲ 熱愛大自然的鍾楚紅平時常行山。（取自鍾楚紅微博）

鍾楚紅建議盡量減少碳排放

她認為這50年間，人類對地球生態做過最壞的事情，第一，是過度砍伐樹林，威脅動植物生物鏈；第二，是用太多一次即棄用品，例如fast fashion、fast food，引致過度生產，白白浪費很多能源和資源，很多工廠也未有承擔處理污染物的責任。

鍾楚紅說：「貪方便，往往是對環境最大的破壞。」她指可幸是環保意識抬頭，很多人開始厭惡「Fast文化」。

問Cherie會做些甚麼個人行動，讓50年後的地球更健康？她答會盡量減少碳排放，例如多走路，少點乘車；減少一次即棄用品，從改變自己消費模式入手，在消費時會多考慮物品的來源及最後出路（棄掉時如何處理）。

▲ 生活簡約的鍾楚紅，身心十分健康。（取自鍾楚紅微博）

鍾楚紅呼籲減少用膠袋

紅姑表示：「我希望更多人會醒覺森林對地球的重要性，這對於對應全球暖化有很大幫助，這取決於每個人的意識，以及每個國家的良知及合作。」

她建議每個人都可以做多一點：

保護樹林，特別保護原始森林和熱帶雨林；

保護紅樹林，對紓緩氣候變化也很重要；

盡量節約能源；

少用一次即棄用品，扭轉fast文化；

支持環保企業，支持環境友善產品，減少地球污染。

鍾楚紅稱：「我特別希望大家減少使用膠袋，因為膠袋是常見的海洋垃圾，每次見到海洋動物受傷就會感到好嬲及心痛，覺得人類的行為很自私。」

Cherie認為個人環保行動有時都需要大環境配合 ，她舉例香港廢物回收系統未能給予市民信心，有時想環保都有難度。她強調，希望政府可以加強環保政策，鼓勵市民履行環保責任。