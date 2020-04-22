【紫薯減肥】紫薯VS紫心番薯如何分？　中醫：紫薯表皮粗糙口感似淮山

▲ 中醫教大家分辨紫薯和紫心番薯，並講解兩者功效。

紫薯、紫心番薯有何分別？天后鄭秀文愛吃紫薯減肥，她近日也直言難以分辨紫薯、紫心番薯。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）近日在「CheckCheckCin」YouTube教大家分辨紫薯、紫心番薯的方法，並拆解兩者的功效及營養價值。

梁醫師指，除了紫薯、紫心番薯，紫色的根莖類植物還有紫色薯仔。以中醫角度來說，它們均屬於粗糧，有健脾胃作用。三者有以下分別：

紫心蕃薯（Purple Sweeet Potato）

別名：地瓜、紅薯

學名：Ipomoea Batatas

分類：旋花科/甘藷屬

外觀：

多數短身而飽滿、形狀肥頭尖尾；部分較為幼長

新鮮紫心番薯被切開後，薯肉會有一個白圈，表皮較薄

成熟的紫心番薯表皮多呈啡色或紫色

味道及口感：

較粉及乾身；澱粉質較高；甜度較高

性質：性平，味甘

功效：補氣血、通便秘

注意：容易胃脹人士不宜多吃

紫薯（Purple Yam）



別名：參薯、薯蘋、山薯

學名：Dioscorea Alata

分類：薯蘋科，是淮山的近親

產地：原產於東南亞，常見於菲律賓；多生長於美洲、夏威夷、台灣

外觀：

呈不規則形狀

表皮較厚，也較粗糙

味道及口感：

口感與淮山相似，有黏液

煮熟後「質地粉糯」，甜度較低

性質：性平，味甘

功效：補虛益氣、健脾胃、強腎，功效與淮山相若

注意：容易胃脹人士不宜多吃

紫色薯仔（Purple Potato）

學名：Solanum Tuberosum

分類：茄科茄屬，屬於馬鈴薯（又名薯仔、土豆）的一種

外觀：表皮光滑，呈黑紫色

味道及口感：與一般薯仔無分別，也無甜味

紫薯卡路里較高 紫心蕃薯最養顏

梁醫師請來註冊營養師Celia Lau拆解三款薯仔的營養價值，發現紫色薯仔熱量最低，較適合減肥時進食。根據營養師的資料，紫薯卡路里最高，達118千卡；紫心蕃薯為86千卡；紫色薯仔為77千卡。

不過，紫心蕃薯護眼和養顏功效最好，因為胡蘿蔔素含量最高，達8509微克；紫薯則只有83微克。

三者的營養價值詳見下表：

▲ 註冊營養師Celia Lau拆解紫薯、紫心番薯、紫色薯仔的營養價值。（CheckCheckCin Youtube影片截圖）

影片內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

更多有關番薯的營養價值，請看：

紫心蕃薯 VS 蕃薯營養價值 營養師：紫心蕃薯可改善膽固醇【內附食譜】

【通便蔬果】長期戴口罩少飲水易便秘 果欄專家推介5款熱賣蕃薯幫助排毒

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：黃泳欣