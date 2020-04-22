【紫薯減肥】紫薯VS紫心番薯如何分？ 中醫：紫薯表皮粗糙口感似淮山
紫薯、紫心番薯有何分別？天后鄭秀文愛吃紫薯減肥，她近日也直言難以分辨紫薯、紫心番薯。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）近日在「CheckCheckCin」YouTube教大家分辨紫薯、紫心番薯的方法，並拆解兩者的功效及營養價值。
梁醫師指，除了紫薯、紫心番薯，紫色的根莖類植物還有紫色薯仔。以中醫角度來說，它們均屬於粗糧，有健脾胃作用。三者有以下分別：
紫心蕃薯（Purple Sweeet Potato）
別名：地瓜、紅薯
學名：Ipomoea Batatas
分類：旋花科/甘藷屬
外觀：
- 多數短身而飽滿、形狀肥頭尖尾；部分較為幼長
- 新鮮紫心番薯被切開後，薯肉會有一個白圈，表皮較薄
- 成熟的紫心番薯表皮多呈啡色或紫色
味道及口感：
- 較粉及乾身；澱粉質較高；甜度較高
性質：性平，味甘
功效：補氣血、通便秘
注意：容易胃脹人士不宜多吃
紫薯（Purple Yam）
別名：參薯、薯蘋、山薯
學名：Dioscorea Alata
分類：薯蘋科，是淮山的近親
產地：原產於東南亞，常見於菲律賓；多生長於美洲、夏威夷、台灣
外觀：
- 呈不規則形狀
- 表皮較厚，也較粗糙
味道及口感：
- 口感與淮山相似，有黏液
- 煮熟後「質地粉糯」，甜度較低
性質：性平，味甘
功效：補虛益氣、健脾胃、強腎，功效與淮山相若
注意：容易胃脹人士不宜多吃
紫色薯仔（Purple Potato）
學名：Solanum Tuberosum
分類：茄科茄屬，屬於馬鈴薯（又名薯仔、土豆）的一種
外觀：表皮光滑，呈黑紫色
味道及口感：與一般薯仔無分別，也無甜味
紫薯卡路里較高 紫心蕃薯最養顏
梁醫師請來註冊營養師Celia Lau拆解三款薯仔的營養價值，發現紫色薯仔熱量最低，較適合減肥時進食。根據營養師的資料，紫薯卡路里最高，達118千卡；紫心蕃薯為86千卡；紫色薯仔為77千卡。
不過，紫心蕃薯護眼和養顏功效最好，因為胡蘿蔔素含量最高，達8509微克；紫薯則只有83微克。
三者的營養價值詳見下表：
影片內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載
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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
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責任編輯：黃泳欣