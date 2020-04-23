【醫生爸媽】經歷父親病重徘徊生死邊緣　專科醫生何學工12歲學ABC苦讀成就名醫

▲ 專科醫生何學工年少時經歷父親病重，決定發奮讀書，最終成為醫生。

一場無情疫症來襲，令兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工忙得不可開交，既要疫情下診治病人，又要頻頻解答口罩及防疫問題。何學工是典型奮鬥向上的香港人，12歲來港目不識丁，因父親一次突發入院做手術深明醫護的重要性，加上姐姐激勵他發奮讀書，最終考入香港大學醫科，成為醫生，更晉升至瑪麗醫院副行政總監，以及前醫管局港島西聯網安全及質素服務總監，近年才轉至私人執業。

何學工出生於早期的中港婚姻家庭，爸爸在內地認識媽媽，後來結婚產子，爸爸先帶姐姐來到香港。分隔8年後，何學工在80年代初期移民至香港，12歲才首次學習英文字母ABC。當時他在成人夜校與輟學的年輕人、廚師一同上課學英文，經歷過新移民努力向上的艱辛，造就何學工不認輸，也不怕輸的性格。

由於父母是老師，何學工自小渴望能模仿他們，成為老師。可是，他被兩件事衝擊後，改變了志願。

爸爸暈倒街頭跨過鬼門關

中三那年，爸爸突然昏倒街頭急送院，在醫療設備不發達的時代，膽石發炎算是重病，嚴重可引致敗血症。何學工趕抵醫院後，看見無數張帆布床，找了許久仍未見爸爸蹤影，身旁的媽媽心急如焚。

「那是我第一次感覺到死亡，感受到家人即將離開。」何學工回憶道。爸爸因持續發燒需急施手術，當他看到爸爸從手術室推出來一刻，

他疲憊的樣子，令他頓時變老了，那時，我才明白醫護的重要性，全靠他們，爸爸的性命才能保住。

▲ 何學工自中五受姐姐激勵後，發奮讀書，考上港大醫科。（相片由受訪者提供）

姐姐一番話激勵他發奮向上

另一個成為醫生的推動力來自姐姐，她早於中五時已決定做護士，他猶記得，當日青澀的他問姐姐為何想做護士，姐姐毫無保留地說︰

護士讀2年，早點出來工作，就可以賺錢供你讀書。

他頓時被姐姐的話感動，那時他才知道，原來大一歲的姐姐很堅強、很成熟。

不過，年輕人還是會易受朋輩影響，姐姐最後選讀香港大學醫科。而何學工為了不辜負姐姐的期望，當時成績中上的他決定急起直追，憑著破釜沉舟的精神努力讀書，最終考入香港大學醫科，成為姐姐的師弟。

那段時間真是懸樑刺股。中六之後就沒再玩過，我變成了另一個人，將無可能變成可能。

▲ 何學工感謝父親當年越洋到非洲工作賺錢，供兩姐弟讀書。（湯炳強攝）

爸爸為供書教學遠走非洲賺錢

為了供兩姐弟讀書，爸爸說了一句，「你們有興趣讀，我一定會供讀。」於是，爸爸為了賺錢放棄老師的工作，搖身一變成為80年代印染設計師，為各類布料設計圖案。後來工廠北移，香港的製衣業逐漸蕭條，爸爸打工的工廠需另覓廠址，竟要遠隨至非洲，沒想到一走8年。

何學工入讀醫學院之時，正是父母出走非洲之期。

想當年機票很貴，香港來回非洲一次花費一萬多元，爸爸為賺錢養家及供書教學，能省就省，一家四口幾年才見面一次。

與爸媽分隔8年 錯過畢業禮

以往，想念家人，只能透過書信表達，信中內容多以生活雜談為主，他笑說︰「信的最後一句一定是︰勿念！請記得交學費。」

爸媽在非洲奮鬥，何學工在港為讀醫奮鬥，「可惜我醫科畢業，他們沒有出現，連一張畢業合照都沒有。」雖然爸爸從沒說過一句「我愛你」，但父子之心，盡在不言中。

▲ 何學工本來是兒科醫生，後來因為難以面對死亡，轉科至兒童過敏科。（相片由受訪者提供）

害怕死亡 轉至兒童過敏科

何學工畢業後，被分配到瑪麗醫院不同部門實習，喜歡小朋友的他，決定當一名兒科醫生。在公立醫院雖見盡生、離、死、別，不時面對小朋友的死亡，但他還是會害怕。

記得有一次，醫院病房內有一位小朋友患癌症，每次看見何醫生都笑著問好，衝進他的懷抱裡，即使落藥骨痛，其笑容仍不減半分，「他就是天使一樣，我永遠不會忘記他的笑容。」

然而，現實總是殘酷，小朋友最後因癌細胞擴散至全身，敵不過癌魔離世。何醫生內心刺痛，在病房內失控大哭，

我不知道為何情緒激動，眼淚鼻涕一起流，很失禮很尷尬，哭了很久很久。

▲ 何學工從實習開始，在瑪麗醫院工作接近24年，醫院成為他第二個家。（相片由受訪者提供）

一位前輩經過，苦口婆心對他說，「若然你害怕面對生死，你未必適合兒童腫瘤科，不妨考慮轉科。」前輩的一席話令何學工沉思，最後他決定轉至兒童過敏科，「過敏科較難面對死亡，而且當時沒有太多人關注過敏科，人人都以為過敏只是小事。」

何學工曾在瑪麗醫院工作近24年，成為他第二個家，即使已走上私家執業之路，但他認為，穿起醫生袍就是一種責任，

人總有生老病死，醫生也是人不是神，只要我盡力醫治，病人曾經開心過就好。

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記者：梁節儀