【第5號癌症殺手】胰臟癌發病早期幾乎無徵兆 常吃高糖食物增罹患風險
胰臟癌作為本港第5號癌症殺手，經常進食高糖食物原來會增加罹患胰臟癌的風險。有營養師表示，當中除了高糖食物外，如烹煮鹹食的過程中亦有加入大量糖份，例如肉醬、肉燥飯等，同樣屬於「高糖」食物。
罹患胰臟癌關鍵原因為「糖代謝異常」
據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心2017年的數據顯示，胰臟癌是本港第5號癌症殺手，死亡率達到4.8%，單單在2017年就有690死亡個案。由於胰臟位置深藏腹腔，加上發病早期往往幾乎毫無徵兆，一般身體檢查難以偵測到，大部份個案在確診時已屬晚期。
據台灣中央研究院研究證實，「糖代謝異常」是患上胰臟癌的關鍵原因，這意味着長期進食高糖高脂食物，有導致胰臟細胞癌化的機會。根據香港食安中心標準，每100克食物含超過15克糖，即屬「高糖」食物；每100克食物含不超過5克糖即可稱為「低糖」食物。
據台灣彰濱秀傳醫院的營養師林圓真指，高糖食物不但增加患上糖尿病及患胰臟癌風險。一些鹹味的食物本身含糖量其實也很高。
鹹食暗含高糖陷阱
林圓真指出，雪糕、蛋糕、含糖飲料和糖果是常見的高糖食物。但「隱藏版高糖食物」最易被忽略，例如：肉醬、肉燥、肉羹飯、大腸麵線、番茄醬、沙律醬、濃湯和酸味飲料等，額外添加的糖分超乎想像。
林圓真表示：「許多店家為了讓滷肉飯看起來有漂亮的醬紅色，炒肉的時候會加冰糖一起炒，這與只用醬油滷的顏色不一樣，有時候還會加糖去平衡鹹度。 每100公克滷肉含有1顆方糖。」
港人經常進食的小食及甜品，糖分不能小覤。據本港食物安全中心的數據，以下食物每100克含糖量已超出標準，屬高糖食物。
|食物種類
|每100克食物含糖量
|焦糖爆谷
|53.2克（約10粒方糖）
|啫喱
|51.2克（約10粒方糖）
|瑞士卷
|47.5克（約9.5粒方糖）
|朱古力雪糕
|25.4克（約5粒方糖）
|雜錦果麥棒
|21.4克（約5粒方糖）
|雲呢拿雪糕
|21.2克（約4粒方糖）
|芝麻卷
|17克（約3.4粒方糖）
酸味飲料含糖量最高
林圓真又提醒，市面售賣的酸味飲料含糖量，比起無糖茶飲高出3倍，例如：
- 半糖百香綠茶（一杯700毫升）：含16粒方糖
- 三分糖百香綠茶（一杯700毫升）：含15粒方糖
- 半糖珍珠奶茶（一杯700毫升）：含9粒方糖
- 半糖烏龍茶（一杯700毫升）：含7粒方糖
她指出，酸味飲料含糖量最高，需控制血糖值，保護胰臟免受糖代謝異常影響，以降低患胰臟癌風險。
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責任編輯:羅嘉欣