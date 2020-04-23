【第5號癌症殺手】胰臟癌發病早期幾乎無徵兆　常吃高糖食物增罹患風險

▲ 經常進食高糖食物會增加罹患胰臟癌的風險。

胰臟癌作為本港第5號癌症殺手，經常進食高糖食物原來會增加罹患胰臟癌的風險。有營養師表示，當中除了高糖食物外，如烹煮鹹食的過程中亦有加入大量糖份，例如肉醬、肉燥飯等，同樣屬於「高糖」食物。

罹患胰臟癌關鍵原因為「糖代謝異常」

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心2017年的數據顯示，胰臟癌是本港第5號癌症殺手，死亡率達到4.8%，單單在2017年就有690死亡個案。由於胰臟位置深藏腹腔，加上發病早期往往幾乎毫無徵兆，一般身體檢查難以偵測到，大部份個案在確診時已屬晚期。

據台灣中央研究院研究證實，「糖代謝異常」是患上胰臟癌的關鍵原因，這意味着長期進食高糖高脂食物，有導致胰臟細胞癌化的機會。根據香港食安中心標準，每100克食物含超過15克糖，即屬「高糖」食物；每100克食物含不超過5克糖即可稱為「低糖」食物。

據台灣彰濱秀傳醫院的營養師林圓真指，高糖食物不但增加患上糖尿病及患胰臟癌風險。一些鹹味的食物本身含糖量其實也很高。

鹹食暗含高糖陷阱

林圓真指出，雪糕、蛋糕、含糖飲料和糖果是常見的高糖食物。但「隱藏版高糖食物」最易被忽略，例如：肉醬、肉燥、肉羹飯、大腸麵線、番茄醬、沙律醬、濃湯和酸味飲料等，額外添加的糖分超乎想像。

林圓真表示：「許多店家為了讓滷肉飯看起來有漂亮的醬紅色，炒肉的時候會加冰糖一起炒，這與只用醬油滷的顏色不一樣，有時候還會加糖去平衡鹹度。 每100公克滷肉含有1顆方糖。」

港人經常進食的小食及甜品，糖分不能小覤。據本港食物安全中心的數據，以下食物每100克含糖量已超出標準，屬高糖食物。

食物種類 每100克食物含糖量 焦糖爆谷 53.2克（約10粒方糖） 啫喱 51.2克（約10粒方糖） 瑞士卷 47.5克（約9.5粒方糖） 朱古力雪糕 25.4克（約5粒方糖） 雜錦果麥棒 21.4克（約5粒方糖） 雲呢拿雪糕 21.2克（約4粒方糖） 芝麻卷 17克（約3.4粒方糖）

酸味飲料含糖量最高

林圓真又提醒，市面售賣的酸味飲料含糖量，比起無糖茶飲高出3倍，例如：

半糖百香綠茶（一杯700毫升）：含16粒方糖

三分糖百香綠茶（一杯700毫升）：含15粒方糖

半糖珍珠奶茶（一杯700毫升）：含9粒方糖

半糖烏龍茶（一杯700毫升）：含7粒方糖

她指出，酸味飲料含糖量最高，需控制血糖值，保護胰臟免受糖代謝異常影響，以降低患胰臟癌風險。

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責任編輯:羅嘉欣