「包山王」黎志偉車禍致半癱索償勝訴　兩私家車司機須賠償共1,632萬

▲ 黎志偉2011年一場車禍後導致下半身癱瘓。

有「包山王」之稱的知名攀石教練黎志偉，在2011年駕駛電單車時遇上交通意外，先後遭兩輛私家車撞傷，以致下半身不遂，自此需依靠輪椅代步，更因此無奈辭去港隊教練一職。黎早年入稟高院向兩名懷疑肇事的私家機司機索償逾千萬元，法官今（23日）頒下判詞，裁定黎勝訴，法庭下令兩名司機需向黎賠償共逾1,632萬元。

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「包山王」半癱索償案續 首被告意外後「吹波仔」曾超標



原告黎志偉（37歲）本是全職攀石運動員，他曾於2008年長洲搶包山活動中嬴得冠軍，有「包山王」之稱。惟黎於2011年12月9日駕駛電單車至屯門公路時遇上交通意外，懷疑先後遭兩名答辯人所駕駛的兩輛私家車撞傷，黎於3年後入稟向兩名司機索償，雙方早前就賠償責任及金額展開聆訊。



審訊期間，原告一方指案發時黎駕駛電單車於屯門公路中線行使，兩名答辯人唐洪國及徐紹輝則駕駛私家車於快線行使，期間唐切往中線時撞倒黎，而尾隨的徐收掣不及再次撞及黎。

唐於審訊時曾出庭作供，他供稱案發時是黎從中線切往快線，雙方相距兩、三米，而他由於收掣不及故撞上黎；徐則否認曾撞及黎。

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記者：楊詠渝