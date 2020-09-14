【兒童健康】10個港童有3個或受便秘困擾　兒科專科醫生分析便秘成因

▲ 兒科專科醫生指，兒童便秘的情況慢慢變得普遍，不少兒童因便秘需接受醫生治療。（iStock圖片）

衞生署2011年統計發現，學齡前接近3成兒童有便秘問題。而香港大學中醫學院去年9月與仁濟醫院合作，針對小兒推拿治療學齡前兒童便秘作出研究，顯示逾8成兒童便秘超過一年。 TOPick訪問兒科專科醫生劉成志，解構兒童便秘的成因。

兒童便秘的症狀

劉醫生表示，兒童便秘的情況慢慢變得普遍，一個星期有1至2名小朋友因便秘問題要接受醫生治療。便秘是指排便的次數少，每2至3日、甚至一星期才排便一次，而且糞便粗大、乾結成粒狀，排出糞便時感覺到疼痛，甚至肛門出現撕裂至流血。

劉醫生指出，不少嬰兒開始轉食固體食物時，嬰兒未能在短時間內適應，或因少喝水、多食肉類或少吃蔬果，纖維攝取不足令小朋友的腸道蠕動慢，導致排便出現困難，

有家長帶著正在大哭的小朋友來看診，摸過他們漲漲的肚子後，確定是便秘後會開藥治療或者用手指放便。

均衡飲食改善便秘問題

小朋友理應每天排便一次，當家長們發現他們有便秘的情況，他建議，應鼓勵小朋友每日飲水1公升、多吃蔬果、每天做適量的運動，

小朋友要培養健康的飲食習慣，進食纖維量高的食物，例如菠菜、麥皮及菇類食物等，而提子要連皮吃，這樣才能攝取更多纖維。

培養定時的排便習慣

另外，培養小朋友定時的排便時間也相當重要。劉醫生表示，剛用餐後的便意最強，建議家長在小朋友用餐後30分鐘至1小時內，讓小朋友到廁所「坐一坐」，培養定時排便的習慣，「記得不要催促小朋友，讓整件事慢慢進行。」

腸道發現腫瘤 造成排便困難

劉醫生記得，以前曾為一名小朋友治療，他每天排便2至3次，但每次糞便都呈水狀，曾接受其他醫生治療被判斷為肚瀉，為小朋友處方止瀉藥。惟小朋友的情況持續，劉醫生檢查後發現小朋友整個腹腔塞滿糞便，流出的是「屎水」，當時劉醫生便為小朋友處方藥物及用手指放便，有助排走積聚腸內的大便。

另一個情況是，一名小朋友每2至3日才排便一次，糞便偏軟，劉醫生為小朋友探肛後，發現腸道內有腫瘤，且腫瘤壓著神經線，導致小朋友排便出現困難，最後小朋友要接受化療治療，

如家長發現小朋友有便秘的問題，調整飲食和生活習慣後情況仍沒有改善，宜盡早尋求專科醫生協助。

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記者：梁節儀