【醫生爸媽】何學工怕成隱形帶菌者傳染家人　同一屋簷下分枱食飯：四處都可能有病毒

▲ 何學工醫生害怕成為隱形帶菌者，即使一家人在同一屋簷下食飯都要分枱，隔空聊天。

新冠肺炎突襲，抗疫成為人人的重要任務，除了做好家居及自身防疫外，家長亦要教導孩子如何打防疫仗。前瑪麗醫院副行政總監、前醫管局港島西聯網安全及質素服務總監、兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工自疫情發生以來，他小心翼翼做好防疫，即使留在家中都長時間戴口罩，為的就是不想有一絲的機會傳染給家人。

何學工醫生育有2名兒子，分別是10歲及13歲，他倆均就讀英基學校協會轄下學校，他笑言，自疫情開始，因擔心2名兒子感染新冠肺炎，如非必要，甚少外出。

兒子被我圈養成小豬仔，就算外出我也不知道帶他們去哪，有些確診者感染源頭不明，四處都可能有病毒。

▲ 當家庭主婦太太一直主力照顧兩兒子，自疫情開始，父子在家時間多了，不時因小事而起爭執。（相片由受訪者提供）

與孩子因小事爭執不斷

停課期間，兩兒子長期留在家中「困獸鬥」，雖然國際學校功課量已不多，但何學工頭痕兒子學習熱誠及效率低，「在學校有老師指引著，功課相對較容易，他們現在在家中變得好懶散，每晚都拖，做功課做到深夜。」

爸爸更曾因小事與兒子發生爭執，可以是因書桌的擺放方向爭吵不斷，兒子曾生氣地表示，「傭人姐姐看著我，媽媽監視我，你又留意住，我沒有自由。」何醫生坦言停課導致家庭爭執增多，大呻「好辛苦啊！」。何醫生因此一葉知秋，感歎不知多少家庭出現精神情緒困擾。

在家長期戴口罩免家人受感染

疫情下，醫生是高危職業，每天對著不同的病人，不知哪位是隱形帶菌者，何醫生擔心自己將病毒傳染家人。自疫情開始，他在家中長期配戴口罩，「我不知道我何時染病，一定要做好防疫。」所以，每次何醫生回家前都小心翼翼做好清潔消毒，他每日外出只會穿同一雙鞋，入家門前會先消毒鞋子並放在門外。另外，入門前會先著太太安排兒子留在房間，一入門將外套交由太太消毒，就快步直衝入浴室洗澡，「每天我都是最後一個洗澡，我用完浴室後，要仔細清洗，否則兒子們都不能用。」

洗澡後，何醫生所有穿過的衣物先用袋子包起，當天晚上待孩子睡覺後才清洗，「一定即日洗，還要與家人的衣服分開洗。」即使在同一屋簷下，一家四口同一時間吃晚飯卻要分開兩張桌子用餐，他笑言︰

我只能瑟縮在一個角落吃飯，隔空與他們聊天。

何醫生之所以做好防疫措施，是希望以身作則，「我想用生活影響他人，明白防疫的重要性。」

▲ 何學工每日與孩子幫家中的小鳥龜冲涼，一同閒話家常。（相片由受訪者提供）

培養孩子定時大便的習慣

作為醫生當然重視兒子的健康，儘管工作忙碌，但何醫生每天回家便會放下公事，抽空與兒子們做運動，「每日都做Tabata training (一種高強度燃燒卡路里的訓練)，讓他們出一身汗，代替外出運動。」悶到極點一家四口就會發揮創意，象棋飛行棋跳棋大富翁，甚至粵式麻雀都不放過，務求鬥智鬥力，益智娛樂共治一爐，又可減少孩子對著電子產品。另外，何醫生分享他的教仔特色，為培養兒子良好的生理時鐘，他最注重兒子去廁所的習慣，

每天都要待他們大便後才出門工作，培養他們在同一個時間大便，讓身體排清毒素。

▲ 何學工每天抽時間與兒子做運動，經常比拼100掌上壓。（相片由受訪者提供）

培養孩子大便習慣像成了何家家規，雖看似另類，但全因醫生爸爸見過無數兒童有便秘問題，他不想孩子沒有注重「家訓」，長期無法養成良好生活習慣，「這點說易行難，要持之以恒。」

主張放任教育模式

孩子教育方面，何醫生坦言自己是「紙老虎」，他主張放任的教育模式，為了訓練兒子全人發展，讓他們在德、智、體、群、美等各方面的潛能得以發展，所以安排兒子選讀以活動教學為主的英基學校協會轄下學校。何醫生不想為孩子準備「完美的人生」。

他們將來要成為理髮師、蛋糕師傅或巴士司機甚麼職業都好，只想他們找到自己的興趣，我最怕他們持著小聰明走上歪路，我希望他們做個『好人』和『負責任的人』就可以了。

▲ 為了訓練兒子全人發展，何學工安排兒子選讀以活動教學為主的國際學校，他跟太太經常出席兩兒子學校的活動。（相片由受訪者提供）

不讓兒子贏在起跑線

何醫生在80年代初期移民到香港，12歲才首次學習英文字母ABC，無論在成長路上、讀書生涯上經歷過不少失敗，才造就出他不認輸，也不怕輸的性格，最後發奮讀書，考入香港大學醫科成為醫生。他認為孩子應從失敗中學習，而「贏在起跑線」一話令家長增添不少壓力，正當孩子還在媽媽的肚中時，家長們就為他們設計一條龍上學流程，連將來工作、結婚生子，更甚是退休生活都安排得妥妥當當，他批評做法錯誤。

人生本應有不同的歷練、組合和經驗鋪排而成，家長不能設計孩子的人生。

讓孩子從失敗中學習

醫生爸爸分享己見，家長們本以為為孩子「設計」的人生就是成功的人生，卻並不然。

千萬不要早贏，情願小朋友早輸幾次，並指出失敗的原因，認清自己的不足，訓練他們性格上的柔韌度，從失敗中成就將來的成功。

他最重視孩子的做人態度、做事的認真度及事後檢討等，而非只看重孩子的成績，何醫生舉例︰

兒子對傭人姐姐的態度惡劣，一定要馬上直斥其非，免得他們成為小霸王，最不想孩子為了掩飾自己的錯誤，用不同的藉口及謊言辯駁，錯一定要認。

何學工因經歷父親病重徘徊生死邊緣及姐姐的鼓勵，最後發奮讀書成為名醫，全文即睇：【醫生爸媽】經歷父親病重徘徊生死邊緣 專科醫生何學工12歲學ABC苦讀成就名醫

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記者：梁節儀