【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　18歲留學生失嗅覺從英國返港確診

本港新冠肺炎疫情持續放緩，昨日錄得零宗確診後，衞生防護中心今日（25日）公布新增２宗確診個案，累計本港至今已有1037宗確診個案，及一宗疑似個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布新增個案，一名18歲少女英國留學，在3月28日出現徵狀失去嗅覺，在4月24日返港。另一位61歲男患者，沒有明顯徵狀，曾前往英國，在4月7日返港後確診



衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

本港近日疫情回落，自4月12日起已連續12日新增個案維持單位數增長，並以輸入個案為主，其中兩日錄得「零確診」，包括是4月20日及24日。不過身兼政府抗疫督導委員會、專家顧問的許樹昌認為，目前仍未能說疫情受控，因為在4月19日一名機場地勤確診，她的感染源頭未明，不能掉以輕心，又指香港人有需要戴口罩一段長時間，可能要戴至明年今日，詳情即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文