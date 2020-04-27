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【復出拍劇】與張可頤擔正ViuTV劇《暖男爸爸》　鄭中基18年後復出拍劇演單親爸爸

娛樂 11:41 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

鄭中基接拍ViuTV劇《暖男爸爸》飾演一名單親爸爸。（鄭中基FB圖片）

ViuTV近年推出的劇集大受歡迎，不論是之前播出的《教束》、《二月廿九》及現正熱播的《打天下》都好評如潮，就連緊接播出的《歎息橋》也叫觀眾十分期待。據悉，鄭中基將會與張可頤齊齊接拍ViuTV劇集並擔正男女主角，已有18年沒拍劇的鄭中基將會飾演單親爸爸，而劇集亦已開機。

相隔18年後，鄭中基接拍ViuTV劇集《暖男爸爸》飾演一名單親爸爸，而現實中的鄭中基與余思敏則育有一對子女。鄭中基對上一套接拍的劇集為2002拍攝的年TVB劇《我要Fit一Fit》，其後他僅客串TVB劇《皆大歡喜》（時裝版）及ViuTV劇《仇老爺爺》。

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鄭中基與余思敏婚後育有一對子女。（鄭中基FB圖片）

張可頤將接拍ViuTV劇集。（張可頤IG圖片）

有指鄭中基認為劇集的故事好適合自己，加上認為製作班底工作認真，最終決定接拍劇集。縱然劇集已開機，但下月才開始拍攝鄭中基的戲份。

此外，有指女主角人選本來為歌手方皓玟，不過由於方皓玟缺少拍劇的演出經驗，加上視后級的張可頤叫座力強，因而最終劇組選擇由張可頤飾演女主角。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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