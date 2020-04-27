【寂寞是幫兇】從遺屬物品重整死者生前片段　遺品整理師：孤獨死是最傷感

▲ 遺品整理師吉田太一上《寂寞是幫兇》分享工作經歷。

ViuTV節目《寂寞是幫兇》近日一集邀請了日本遺品整理公司Keepers社長吉田太一分享其工作經歷，在工作中常要接觸遺物的吉田太一表示，透過觀察遺品，可了解死者生前是個怎樣的人。他又認為最令人悲傷的就是死者家中哭泣的場面，那是最難過的畫面。

遺品整理公司Keepers社長吉田太一在節目中說：「顧名思義，所謂的『遺品』就是死者遺留下的物品，在死者生前生活的房屋內，日常使用的工具和財產，代替遺屬整理這些物品，就是我們的工作。」

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▲ 遺品整理師吉田太一分享工作經歷。（《寂寞是幫兇》截圖）

他強調：「遺品整理不是清理垃圾，是人一生最後的收拾。遺品代表過去住在那裏的死者曾經的人生，因此在這裏的工作或許跟清理垃圾有所區別，內心也會覺得自己讓死者善終了。」

節目由編劇草草（郭爾君飾）看見這位每天都跟死亡打交道的男人，第一次認識到遺物整理這個需求愈來愈大的新興行業。

▲ 遺品整理師吉田太一接受《寂寞是幫兇》訪問。（《寂寞是幫兇》截圖）

吉田先生分享其工作經歷：「觀察遺品能夠了解之前的住戶是個怎樣的人，這就是所謂的『人生樣貌』。遺品向我們訴說以前的住戶是這樣的人，這是遺品告訴我們的。」

他說有時去到死者家中，看見其生前的痕跡，便會暗暗提醒自己，「千萬不要馬虎過生活，一定要認認真真地過日子。」

他續指：「當我抵達現場時，會覺得死者在天國說：『吉田小弟，千萬別變得跟我一樣。』」彷彿從他們口中聽見似的。亦有時候看著遺物，吉田先生會感覺到死者在去世前所面對的困難，幻想如果這位死者可以捱過這一關，就未必會死得孤苦伶仃。

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▲ 遺品整理師工作現場。（《寂寞是幫兇》截圖）

吉田先生指出現時死者的年齡意外地年輕，「一開始我以為80歲左右的長者較多，但其實並非如此。很多人還沒到65歲這齡，他們不擅長處理人際關係，沉迷於遊戲、影帶、電腦之中。」

▲ 遺品整理師工作現場。（《寂寞是幫兇》截圖）

草草發現，原來孤獨死的人當中不少都是初老，甚或是中年，他們離開工作崗位後便躲避在家，好像人間蒸發一樣。

▲ 遺品整理師吉田太一認為死者家屬哭泣的畫面最難過。（《寂寞是幫兇》截圖）（《寂寞是幫兇》截圖）

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吉田先生又分享印象深刻的孤獨死場景，「特別令人悲傷的是父母、兄弟姊妹哭泣的場面，那是最難過的畫面。」

他又謂：「還有吵過架，卻沒有向彼此道歉，生前死要面子硬不道歉，卻用紙筆寫下『其實我很想向你道歉，卻一直說不出口。』還活著的一方看了大吃一驚。死者寫的，還活著的一方在整理遺品時看見，他覺得自己也不該賭這口氣，但對方已經死了，再也無法道歉，因而傷心大哭。」

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