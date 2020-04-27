【寄生蟲】女子食三文魚刺身後腹痛難忍　醫生檢查發現2條寄生蟲從膽汁流出

▲ 女子的膽汁流出寄生蟲。

深圳一名女子疑因為進食三文魚魚生，導致體內長出寄生蟲！該名女子日前因為腹痛難忍而前往醫院就醫，醫生初時以是膽囊結石、膽主管結石引發的胰腺炎症狀，但後來深入檢查，結果在女子的一個膽汁引流管子中，驚訝地發現2條寄生蟲及蟲卵！

據《梨視頻》報道，該名女子求醫時腹痛難忍，急診時經血液檢測及影像學檢查，醫生都高度懷疑患者是因為膽囊結石、膽主管結石引發的胰腺炎症狀。後來，醫生在患者一個膽汁引流的管子中，發現有2條寄生蟲，再懷疑患者是因為有寄生蟲，才導致她有膽囊結石、膽主管結石。

▲ 膽汁中可見蟲卵。(梨視頻影片截圖)

據了解，該名女子很喜歡吃三文魚刺身，其兒子在去年12月曾帶給她很多魚生，愛吃魚生的她，吃了很多。

深圳市第三人民醫院肝膽外科醫生蘇一男表示：

我們考慮她這一次發病，應與上次進食了大量魚生相關。

據了解，該2條寄生蟲為華支睾吸蟲又叫肝吸蟲，只需一條蟲就能進行自身繁殖。這種寄生蟲可能先存在於魚，或河裏的蝦、蟹體內，假如沒有經過高溫處理，然後被人類食用，進入到我們的胃腸道內，便可攻擊人類的膽道系統、肝臟系統。

經治療，女子已出院。她表示，自己平時就愛食生食三文魚。當時確診是膽結石，後來說有寄生蟲，直言：「以後肯定不敢吃了，怕了。」

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責任編輯：羅嘉欣