【爸爸的浪漫】80後港爸為兒撲口罩被騙錢　毅然開荒投產學童口罩︰保護香港孩子

▲ 洋爸爸與豆爸爸是「Maskology口罩．學」的創辦人，希望為香港孩子提供學童口罩，保護他們。

本港新冠肺炎疫情雖然有放緩，但相信不少人難忘早前一罩難求撲口罩的苦況。網上處處留言「2盒thx」、苦候數小時網購「食白果」、在各海外網絡搜羅口罩被「踢單」甚至被騙錢，以上皆是兩位本港80後爸爸曾經歷的。開設教育中心的豆爸爸及洋爸爸分別育有5歲及3歲兒，加上見盡學生的慘況，決定自己孩子自己救，製造Made in Hong Kong的兒童口罩。

「所有事都是從零開始！」是小學兼中學同學的洋爸爸與豆爸爸為「Maskology口罩．學」的創辦人。兩人在不同大學畢業後從事教育工作，及後共同創立私營教育機構，受疫情影響下，很多學生家長向他們大呻兒童口罩難求。加上他們明白復課的條件除了是疫情受控外，更要有足夠的學童口罩，可是兒童口罩比成人口罩更缺乏。

▲ 洋爸爸表示為了Maskology投放很多時間及精神，錯過跟兒子洋洋在一起的親子時間。（圖片︰受訪者提供）

洋爸爸回想撲口罩時，寧舍擔憂缺小朋友口罩，有感大人還可以保護自己，例如見附近有人咳嗽走開。洋洋3歲有讀N班，但年紀仍小，不明白防護，之前沒有口罩，真的只能一星期外出一次。

憂慮孩子缺口罩

豆爸爸的5歲兒子讀K2，他坦言上幼稚園時早有教學生戴口罩，兒子明白戴口罩是保護自己及他人，而疫情前有約半盒幼兒口罩儲貨，比洋爸爸來說已是「口罩富戶」。不過，身為爸爸他們坦言口罩不會嫌多，明白疫情下須持續戴口罩，為保護孩子努力撲口罩才安心。

感謝太太主力撲口罩，試過聯同親友在韓國Gmarket買口罩被騙千五港元，當刻口罩荒甚麼方法要試，迫住食炒價。

▲ 爸爸希望5歲兒豆豆可以開心健康成長，在安全環境下上課。（圖片︰受訪者提供）

經歷以上種種，加上坊間開始投產皆以成人口罩為主，兩位爸爸希望自救，以「保護香港孩子」為初心，投資7位數字以百萬計，栽進口罩產業，使用人脈關係開始了解及構想，並找來多位理念一致可靠朋友共同投資。豆爸爸感謝家人支持，也會向做生意的外父取經，認識行內人。

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工作忙犧牲見證孩子成長

洋爸爸坦言2月決定投產口罩算遲起步，現在努力工作想追時間，他感謝家人的體諒。

之前逢星期六日都會陪囝囝，經常帶他踩平衡車，平日都堅持至少隔日陪他玩，可是近日早出晚歸犧牲親子時間，晚上回家他已睡了。希望兒子明白爸爸所做的事，有天驕傲戴著爸爸製造的口罩！

▲ 作為爸爸只要孩子健康快樂成長，有多辛苦也值得，就是這個簡單的原因，驅使豆爸爸及洋爸爸成立「Maskology 口罩‧學」生產學童口罩。（圖片︰受訪者提供）

洋爸爸與豆爸爸毅然投產兒童口罩可說是「爸爸的浪漫」，坦言當初有想過即使最後失敗蝕錢，至少有盡力做過，雖然預算多出了很多，但無悔！洋爸爸解釋︰

口罩是近期的Hot Topic，但我們對象是給小朋友，一定要穩陣及長期。現時有關口罩每一樣的材料都貴，除了熔噴布之外，就算是鼻樑的鐵線、掛耳的綿繩都不斷加價。由於隔離令限制，我們未能親身飛外國驗原材料，有到內地、士耳奇、印度去找，避免樣版跟供貨質量不同，有專人在當地將貨存倉，先寄材料進行檢查，通過才寄來港。

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先做好中童口罩

「Maskology口罩．學」現時保守預計月產150萬個學童口罩，做好品質檢測。上星期已開始預訂，很多家長支持，而現時只有中童Size，不少爸媽希望有幼童Size。兩位爸爸異口同聲道出難處，現時廠家賣成人口罩相關機器已夠多訂單，不願特意去開模製中童口罩，而幼兒口罩的市場更少。

有廠家表示如果能取到5部幼兒口罩機器，可以為我們訂製，可是量太大了，即使最後折衷2部就可，也取不到。我們不會放棄，希望日後可以找其他廠商夾生產線。現時先做好中童口罩，再進一步生產幼童口罩。

▲ 「Maskology 口罩‧學 」學童口罩尺吋為14.5cm x 9.5cm，適合3歲或以上孩子，以及小面女生使用，如有需要可用耳扣調節鬆緊，而無塵車廠房位於火炭。（圖片︰受訪者提供）

期望復課做好保護

現時有機會6月初先讓小五、小六生復課，雖然洋洋及豆豆都只是幼稚園生，但兩爸爸都樂見疫情受控下復課，明白不少家長難以全天候照顧孩子。豆爸爸有感兒子開始受不了困在家︰

我跟太太都要工作，主力交由工人姐姐照顧兒子，有次兒子發脾氣不小心打爛了電視，感到他不想待在家中，始終上學有小朋友社交圈子、玩耍學習。

洋爸爸表示自己算幸運，雖然他跟太太同樣要全職工作，但他的媽媽可幫忙照顧孫仔，當然代替不到老師，有感3歲兒子學習自理進程有放慢情況。

▲ 「Maskology 口罩．學」學童口罩採用細菌過濾效率（BFE）達99%或以上之原材料，產品將會作歐盟EN14683 Type II (BFE > 98%）及美國ASTM Level 1 (BFE > 95%；PFE > 95%）標準認證，首輪發貨兩盒港幣270元（每盒50個），獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個。（圖片︰Maskology 口罩．學Facebook）

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細心推出耳扣存放盒配件

豆爸爸、洋爸爸投產學童口罩，承諾捐出5萬口罩予小學生、1.5萬個口罩予基層孩子。他倆為了安心讓小朋友復課，更細心構思進一步保護小朋友。

洋洋鍾意踩越野單車，爸爸不時帶兒子去渺無人煙山頭玩，可能洋洋面仔細，踩單車時口罩會經常滑落，試過將耳帶拉緊再打結，但不舒服。最終洋爸爸搵到「耳後唔痛」耳扣，可調整鬆緊及將壓力平均分散。

▲ 洋洋踩單車跌口罩，啟發爸爸設計耳扣「耳後唔痛」。（圖片︰受訪者提供）

豆爸爸知道要小朋友妥善收好口罩很難，預計小朋友吃東西需暫存口罩。豆豆曾用廚房紙將口罩夾好，再隨意放入袋，拎出來成一撮梅菜，爸爸因此想出「口罩存盒」。

兩位爸爸的浪漫非空想，「Maskology 口罩．學」已預購了第一輪，約5月下旬發貨，2位港爸會與小朋友同行，明白疫情下前路仍長，會繼續努力，對於豆媽媽、豆豆和洋媽媽、洋洋，一切盡在不言中！

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記者︰顏紫燕