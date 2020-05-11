【停課不停學】疫情下「困獸鬥」與子女增磨擦　心理學家教3招改善親子關係

在新型冠狀病毒疫情影響下，學生不用上學又不能外出的日子，對家長和孩子來說都是極大挑戰。在這個非常時期，到底對孩子和家長的情緒有什麼影響呢？又有什麼方法可以保持親子的身心健康呢？

因為疫情，孩子可能面對的情緒和挑戰包括：

1. 學習適應問題：

不少學校因應疫情實施網上教學，惟部分孩子可能不適應網上教學和個人化的自主學習，會對頓時轉變的學習生活產生不安，也有些可能出現對學習進度的擔憂。

2. 恐懼或擔憂：

低年級學生的恐懼或擔心或來自家長各種不尋常的應對措施，例如家長將「小心」、「污糟」、「消毒」等字詞常掛在咀邊，神色緊張。而高年級學生對疫情資訊認知較多，或直接會有受感染的恐懼或擔心，並產生各種身體反應，例如會懷疑自己發燒、肺部呼吸不正常，繼而影響飲食和睡眠等。

3. 生活適應問題：

校內的社交互動學習和校外的各種學習班需要停止，也終止了很多與同伴交流和體驗的機會，孩子終日留在家中可能感到無聊、煩悶、焦慮、抑鬱、空虛、易激怒等。

4. 親子衝突問題：

由於相處時間增加，彼此間的忍耐減少，發生衝突的機會就隨之然增加。

面對疫情下的親子挑戰，以下幾項貼士可供家長考慮：

貼士一：「停課不停學」

家長可以與小朋友一同訂立學習時間表，內容可包括：

根據學校所定的功課及自學指引，與孩子一起訂立每週的功課及溫習時間表。此外，亦可根據孩子的取向、喜好、及能力，選取網上相關的學習資源，與孩子一起學習或讓孩子自學。

每天動一動，保持強健體魄。

讓孩子參與家務，從生活中學習。例如準備食物、煮食、洗衫、晾衫、收衫、摺等。根據孩子的能力，並加以耐心，從簡單的一小步開始 。

投其所好，讓孩子主動學習，重要是你跟小朋友一起參與、探索，並且注意由淺入深，按自己子女的能力選擇及調節。抗疫期間，與孩子共處的時間多了，可多留意孩子感興趣的事物，與其分享、討論、 或一起上網尋找更多相關的資訊。既然是孩子好奇的事物，就不用三催四請。反而容易順水推舟，促進自主學習。

貼士二：關注子女情緒，與親友保持聯繫

留意子女情緒變化，不時表達關心支持。

利用科技聯繫親友，例如短訊、電話或視象通話，送上關懷。

物資分享：在物資足用時，可教育子女分享予親友甚或社會上有需要的人。

貼士三：做個精明家長，以身作則

萬事求真：當收到任何訊息時，都可以先查核事實。

停一停，查一查，勿亂傳訊息。收到訊息並經過核實後，如果並非事實，除了不再胡亂轉傳外，更可以協助告知身邊人狀況，令更多人知道真相。

鼓勵各位家長，抗「疫」期間，照顧好自己再照顧家人。而在疫情之下，出現情緒與行為轉變是正常的。

若你在面「疫」境時出現情緒困擾， 可致電香港心理衞生會特別於2020年4至6月短期推出的『「疫」有需要』情緒支援」服務- 2528 2997，由從事社區精神健康服務的專業社工負責接聽。熱線服務時間：星期一至三、五︰上午9時至下午5時、星期四︰下午2時至晚上10時。

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責任編輯：楊宛茜