【瘦身秘方】44歲阿佘不戒宵夜身材零走樣　佘詩曼食麒麟果美白抗氧化

▲ 佘詩曼靠三招保身材。

現年已44歲的佘詩曼不愧是港姐，保養有方，向來出名皮膚好又身材fit。近日阿佘於個人社交平台貼出兩張照片，展示其弗爆身型，從相中所見，佘詩曼擁有纖腰及馬甲線，令人羨慕。不過原來阿佘有食消夜的習慣，依然弗爆只因她靠三招保身段。

事因近日微博近日興起相互點名接受「沙發躺挑戰」，佘詩曼也接受這挑戰，於是在昨日（4月27日）貼出「貴妃躺」及「瑜伽躺」兩張照片。當中「瑜伽躺」更展露其招牌纖腰，當中她更留言道：「貴妃躺有氣質，瑜伽躺才是最愛.......宅家也要保持美麗。」

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▲ 佘詩曼擁有馬甲線。（取自微博）

▲ 這一招「貴妃躺」很迷人呢。（取自微博）

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1.食麒麟果

阿佘身材跟廿多年前選港姐時分別不大，她曾在訪問中透露體重為102磅（約46kg），即使沒戒吃消夜，磅數也不會大上大落，令女士羨慕，原來阿佘有三招獨門keep弗方法。

當中，阿佘近年愛上吃麒麟果。有「燕窩果」之稱的麒麟果含有多種的營養素如維他命C、磷、鎂、鐵和水溶性纖維等，有研究指出，麒麟果籽比其果肉含有更多的多酚（Polyphenols）和維他命C。

而且麒麟果亦有豐富的多元不飽和脂肪酸及粗纖維等，可促進腸道蠕動的能力較強，幫助排便。

另外，維他命C可消除傷害我們皮膚細胞的氧自由基，因此多吃麒麟果可美白皮膚和抗氧化。

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▲ 44歲的佘詩曼仍充滿少女味。（取自instagram）

2.定時飲食避零食

跟一般女士不同，阿佘沒特別忍口，反而有飲食定時的好習慣。

她曾透露，準時吃飯兼吃得飽，可以避免肚餓而去吃零食，始終零食是垃圾食品，容易發胖，而阿佘也不太愛吃零食。

▲ 佘詩曼的身型多年來沒有大變化。（取自instagram）

3.扭呼拉圈做瑜伽

縱然工作忙碌，阿佘都會定時做運動，做sit-up及玩呼拉圈保纖腰外。

近年，她更愛上高溫瑜伽，而玩高溫瑜伽可以令身體不斷排汗，把毒素排出。

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