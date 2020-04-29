【超市大搜查】宜選低脂低糖低鈉高纖餅乾　營養師拆解營養成分為兒童健康把關

▲ 港怡醫院註冊營養師譚嘉惠指出，餅乾一般含較多脂肪，不宜多吃。

小朋友口痕想食零食，在朱古力、薯片、雪糕、蛋糕、餅乾當中，有家長會優先選餅乾予孩子，覺得在當中較為健康。可是，餅乾含有高脂的陷阱，所含有飽和脂肪、反式脂肪等長遠影響孩子的心血管健康，家長要細看餅乾的食物標籤及成份表，為孩子健康把關。

餅乾種類繁多，有夾心餅、梳打餅、威化餅、米餅等，港怡醫院註冊營養師譚嘉惠（Grace）指出，餅乾一般含較多脂肪，查看包裝上的成分表時，常見的餅乾主要的成分第一是小麥粉，而排第二多已經是油，例如棕櫚油，可見餅乾脂肪含量不可輕視。

兒童要適當地進食健康小食

據衞生署公布《學生小食營養指引》，「小食」指主餐之間所進食的少量食物（包括飲品），一般兒童胃部容量較小、活動量較大，一日三正餐未必能充分地補充日常所消耗的熱量或提供身體所需的營養素，故或需要適當地進食健康的小食。

在許多小食中，大致可以分為「綠黃紅」3大類，「綠燈小食」是指適宜選擇，是含較少脂肪、鹽和糖的小食，大多是新鮮的食物，小朋友宜選擇此類小食。而「黃燈小食」是限量選擇，含較多的脂肪、鹽或糖，兒童一星期最多食2次。「紅燈小食」則是屬於脂肪、鹽或糖含量高的食物，小朋友少吃為妙，以免影響健康及妨礙成長。

註冊營養師譚嘉惠指出依照以上《學生小食營養指引》，大多數餅乾都屬於「紅燈小食」或「黃燈小食」。

▲ 港怡醫院註冊營養師譚嘉惠（Grace）指出，餅乾一般含較多脂肪，少食為佳。

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小食可分「綠黃紅」3大類

綠燈小食（適宜選擇）︰每100克小食糖分不多於5克、總脂肪不多於3克、鈉質不多於120毫克。

黃燈小食（限量選擇）︰ 每100克小食糖分5至15克、總脂肪3至20克或鈉質120至600毫克（任何一項）；若餅乾裏面含有3克或以上的膳食纖維，則符合任何2項也可屬黃燈小食︰每100克糖分5至15克、總脂肪3至20克、鈉質120至600毫克。

紅燈小食（少選為佳）︰每100克小食糖分多於15克、總脂肪多於20克或鈉質多於600毫克任何一項。

TOPick在超市找來以下餅乾，分析當中的營養資料，可參考︰

食物名稱 卡路里（千卡） 總脂肪（克） 飽和脂肪（克） 反式脂肪（克） 糖（克） 鈉（毫克） 膳食纖維（克） 「綠黃紅」 Kallo有機無鹽全麥低脂米餅 394 2.7 0.7 0 0.5 0 / 綠 Rakusens 99%全麥餅 373 0.7 0.2 0 4.8 40 / 綠 百邦天然酵母原味梳打餅 431 11.8 4.2 0.1 0.2 536 2.7 黃 太平奶鹽梳打餅乾 476 20 10 0 1.2 482 4.4 黃 魚仔餅（紫菜風味） 405 11.8 5.5 0（含有起酥油） 10.8 748 / 紅 寶製果高鈣動物型餅乾 438 11.2 4.1 0 16.9 393 / 紅 EDO Pack天然麥餅（含32%麥） 481 23.8 10.7 0 19.1 373 / 紅 嘉頓多穀餅乾 479 18.7 11.7 0（含有起酥油） 1.7 707 / 紅 KERK葡萄香餅 453 16.4 8.3 0 21.5 220 / 紅

*以上資料以每100克計；有關資料一切以有關產品為準

註︰根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克的固體食物不含超過0.3克的反式脂肪，而飽和脂肪和反式脂肪合計不超過1.5克，兩者總和提供不超過百分之十的能量，便可標籤「零反式脂肪」。

除了查看餅乾的成份表之外，亦要了解當中所含的反式脂肪和飽和脂肪，詳見【下一頁】。

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記者︰顏紫燕