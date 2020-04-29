【食物中毒】9人疑食韓燒未熟「爐邊蛋」　感染沙門氏菌發燒腹瀉

▲ 9人疑食韓燒未熟「爐邊蛋」食物中毒，感染沙門氏菌發燒腹瀉。

不少民眾喜愛韓燒，但食爐邊蛋要留心，本港近日出現兩宗疑食物中毒個案，共涉9人，他們均光顧過「喜來稀肉」銅鑼灣登龍街店後，懷疑染病，出現嘔吐、腹瀉、發燒等症狀。食物安全中心表示，相信受害人進食了受沙門氏菌污染的「爐邊蛋」，導致食物中毒。

上周二（21日），年齡介乎2至62歲的1男6女，於銅鑼灣「喜來稀肉」晚膳，事後出現腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。另一宗個案涉2名18歲女子。她們在上周三（22日）於同一食肆午膳，其後亦出現類似病徵。

食安中心昨日（29日）於Facebook發文，針對近日的食物中毒個案，初步調查發現，不當的食物（蛋漿）貯存溫度、長時間將蛋漿放於室溫，以及沒有徹底煮熟雞蛋，都可能是導致是次食物中毒的原因。

中心提醒，沙門氏菌可在雞蛋形成的過程中，經受感染雞隻的生殖器官污染雞蛋。另外，產蛋過程中或後，雞隻糞便中的沙門氏菌亦可經蛋殼滲進蛋內。因此，沙門氏菌可能出現在生食或未經煮熟的蛋類菜式。

另外，不當的貯存溫度，例如室溫，亦會助長沙門氏菌在未經煮熟的雞蛋中快速繁殖。如果進食前，食物未有經過徹底煮熟的殺菌步驟，可引致食物中毒。

烹煮雞蛋小貼士

蛋漿等食材在烹煮等前，應存放在攝氏4度或以下的雪櫃內。

進食前將雞蛋徹底煮熟，直至食物的中心溫度至少達到攝氏75度，或蛋黃及蛋白完全凝固才食用。

高危人士，包括孕婦、幼童、長者同免疫力弱嘅人士，應避免進食生或者未煮熟的蛋類菜式。

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責任編輯：羅嘉欣

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