【審計報告】審計署批僱員再培訓局部分培訓課程未達標　津貼額逾10年未檢討且每年虧損

▲ 審計報告指出僱員再培訓局部分培訓課程未達標。（資料圖片）

新一份審計報告今日（29日）出爐，審計署揭發僱員再培訓局的多項弊病，當中包括部分培訓課程多年無開班但仍未停辦，以及部分培訓課程未達標。

審計報告指出僱員再培訓局在培訓服務的管理、質素保證、培訓支援服務及機構管治及行政事宜上4方面均有不足，其中包括部分培訓課程多年來沒有開班但未有停辦根據再培訓局的指引停辦。審計署發現再培訓局有36項課程在2014/15至2016/17年度連續3年沒有開班，當中有逾9成課程不予停辦，而6%課程沒有證據顯示獲課程管理工作小組批准不予停辦。

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各項再培訓津貼額超過10年未有檢討

報告又指出部分培訓課程未達主要成效指標的目標，在2014至2019年度舉辦的2525項培訓課程中，13.3%未達所定的85%目標學額使用率；完成培訓班的2516項培訓課程中，近一成未達所定的百分之80目標出席率；而2015至2019年度完成培訓班的2020項培訓課程中，有7.9%未達所定的80%目標畢業率。

另外，報告又指出現行各項再培訓津貼額超過10年未有檢討，每日津貼額由30元至153.8元不等；入讀課程的青年及少數族裔人士人次下降，其入讀人次分別由2014/15年度的508人次下降至2018/19年度的412人次，以及2014/15年度的374人次下降至2018/19年度的225人次。另在開發新課程方面，部分課程建議書和培訓機構開發課程的建議書並不一致；部分課程申請人輪候時間逾4個月。

部分課程不符合評核指引

報告更指出再培訓局在質素保證上欠佳，包括未有對部分培訓中心進行課堂突擊巡查，以及有部分課程不符合評核指引，導致有學員在考點心製作員基礎證書課程的考試前預製餡料的情況出現。

另外報告又指出再培訓局在2014/15 至2018/19年度財務狀況及培訓服務，發現每年虧損1.42億元至4.01億元，有七成可追討的資助最終撇帳，涉及1200萬元，報告又發現，再培訓局在理事會成員獲委任或續任後，最長在228天才發出申報利益要求，同時在118次會議中，只有31次在成員申報利益的限期前舉行。

審計署的建議再培訓局在培訓服務的管理上需檢討現行各項再培訓津貼額、確保課程根據再培訓局的指引停辦，以及需探討有效措施，以鼓勵學員提高出席率和防止他們虛報資料等。報告亦建議再培訓局進行課堂突擊巡查及舉行期末考試。再培訓局行政總監已同意審計署的建議，勞工及福利局局長表示，已採取適當跟進行動，並會為再培訓局提供所需支援。

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記者：郭詩詩