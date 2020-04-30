【第3號癌症殺手】減少飲酒抽煙可降肝癌風險　營養師推介五大預防肝癌食物

▲ 要降低患上的肝癌的風險其實可從飲食入手，營養師Amy就介紹了5種降低肝癌風險的食物。

據醫管局最新資料顯示，肝癌是全港癌症的第3號殺手，2017年共有1552人死於肝癌，佔整體死亡數目的10.8%。而酗酒與脂肪肝等被視為其中兩個促成肝癌的原因，均與日常的飲食習慣息息相關，因此要降低患上的肝癌的風險其實亦可從飲食入手。

據香港肝壽基金資料顯示，最有效減低肝癌的發病率是注射乙型肝炎預防疫苗。此外，很多慢性肝炎的患者都有吸煙和飲酒的嗜好，這些嗜好會加快慢性肝炎演變成肝癌的速度。因此，患有肝病的人士應減用含酒精的飲品和戒煙。

在食物方面，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）接受TOPick訪問時亦介紹了以下5種降低肝癌風險的食物：

1. 西蘭花

西蘭花為十字花科植物，含有硫化物（Sulforaphane）。硫化物進入身體段轉化成抗氧化物，抑制體內發炎因子的製造並促進抗炎因子的合成，幫助減低肝臟慢性發炎的風險。這種硫化物亦有助抑制癌細胞生長，為天然的防癌物質。

2. 黃花魚

黃花魚含豐富奧米加3脂肪酸，奧米加3脂肪酸為不飽和脂肪酸，有助降低血液壞膽固醇和三酸甘油脂，減低脂肪積聚在肝臟。奧米加3脂肪酸亦有抗炎功效，防止肝臟發炎。

3. 豆腐

豆腐含豐富水溶性纖維，有助降血脂；而當中的卵磷脂有助分解脂肪，防止肝臟積聚多餘脂肪，減低肝臟發炎風險。

4. 全麥麵包

全麥麵包含豐富維他命B雜，維他命B雜有助促進肝臟代謝，加快肝臟復原。而全麥麵包含較高纖維，有助避免因血糖攀升而轉化成脂肪。

5. 紅菜頭

紅菜頭含有天然抗氧化物甜菜紅素和甜菜鹼，有助減少游離基侵害肝臟細胞，促進脂肪代謝，有助降血脂、防癌的功效。紅菜頭亦協助助肝細胞再生和排毒，或有改善肝功能的作用。

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記者：吳梓楓