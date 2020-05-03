梁耀霆稱8.31太子站閉路電視片段不齊全　港鐵指所有片段不涉任何後期處理

▲ 梁耀霆（右）指，港鐵提供的閉路電視片段並不齊全，有不尋常的地方。（資料圖片）

香港教育大學前學生會會長梁耀霆早前向高等法院取得去年8月31日至9月1日港鐵太子及荔枝角站閉路電視紀錄，他今日（3日）在社交平台表示，自3月27日以來與律師檢閱長逾90小時相關片段，發現港鐵提供閉路電視片段並不齊全，有不尋常的地方，4月29日已去信港鐵要求交待片段不齊全的原因，並盡快安排檢閱原裝閉路電視母帶。

港鐵表示，早前已經遵從法庭命令，於限期內將太子站以及荔枝角站法庭命令中指定時段的所有閉路電視片段交予梁耀霆一方，以作其訴訟之用。發言人強調，港鐵公司已遵從法庭命令提交所有有關片段，而且所有片段均不涉及任何後期處理。

在8月31日當晚，港鐵多個車站均受到破壞，當中包括是次訴訟的車站的閉路電視，其錄影功能因而受損壞。然而，所有閉路電視片段上方均有顯示實時錄影時間資訊。港鐵公司為嚴格遵從法庭命令，因此把有關片段全數提供梁耀霆一方。

港鐵發言人指出，公司已經收到梁耀霆一方提出查閱閉路電視母帶的要求，公司律師正與對方溝通以及作出安排。公司重申，如梁耀霆一方對公司遵從法庭命令所提交的閉路電視片段有任何跟進問題，公司樂意透過既有渠道予以解釋。

2019年8.31晚上有防暴警察及速龍小隊進入港鐵太子站月台執法，其後並封鎖太子站。聲稱被毆打的時任香港教育大學學生會會長梁耀霆在9月入稟高等法院，要求港鐵披露當日至翌日凌晨時分太子及荔枝角站閉路電視紀錄，以作日後訴訟用。法官在3月18日頒下書面判詞，裁定港鐵須於7天內交出相關片段。

教大生要求港鐵交8.31閉路電視片段 高院裁定須交出太子荔枝角站片段

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記者：陳子謙