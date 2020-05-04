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【全球大流行】英國研究指體內維他命D含量低　較易感染及死於新冠肺炎

健康 12:59 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

英國一項研究指，體內維他命D含量低，較易感染及死於新冠肺炎。

新冠肺炎疫情持續，但人類對病毒的認知仍然不足。英國近日一項研究發現，體內維他命D含量較低的人士，較易感染及死於新冠肺炎。

據英國《每日郵報》報道，伊麗莎白醫院基金會信託基金和東英吉利大學的科學家，分析了20個歐洲國家民眾體內維生素D的平均水平，並比較這些國家的新冠肺炎發病率和死亡率，評估兩者之間的關係。

研究分析了涉及數千人的現有數據，血清樣本中維他命D的平均含量為56 nmol/l，低於30nmol/l則屬於「嚴重缺乏」。結果顯示，新冠肺炎感染率和死亡率較高的國家，民眾體內維他命D平均水平較低。

另外在這次疫情中，老年患者屬死亡率最高的人群，與他們體內維生素D含量低有關。在西班牙，老年人的維生素D水平為26nmol / L，意大利為28nmol / L，北歐國家為45nmol / L。其中在意大利，七成70歲以上女性的維他命水平低於30nmol / L。

研究人員表示，這些國家的新冠肺炎病例數目都很高，而老年人是發病率和死亡率最高的人群。

不過，研究結果尚未經過同儕審查，維他命D與新冠肺炎的關係尚待進一步研究，但研究團隊建議民眾補充維他命D預防感染。

【西班牙研究】確診患者現腳部病變長出紫色奇怪「水痘」 專家稱或成無症狀感染早期預警

含豐富維他命D的食物

註冊營養師謝詠瑩（Gloria）接受TOPick訪問時曾表示，有研究指進食含有豐富維他命D的食物，有助減少患上急性呼吸道感染的機會。

一般成人每日需攝取維他命D為600國際單位﹙IU﹚。透過曬太陽，人體會製造維他命D，Gloria建議每天曬15分鐘。她又分享了數款含豐富維他命D的食物：

食物 進食份量 維他命D含量（國際單位﹙IU﹚）
經太陽照射的蘑菇（生） 1碗 879
三文魚（已煮熟） 3安士 447
罐頭吞拿魚（脫水） 3安士 154
添加維他命D的牛奶 1杯 115至124

亦有研究指，攝取足夠維他命C可減低患肺炎風險，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：羅嘉欣

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