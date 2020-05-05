【凍齡秘技】70歲婚紗女王Vera Wang騷修長美腿　每日只喝清水保少女嫩肌【內附餐單】

▲ 70歲婚紗女王身材媲美名模，Vera Wang保養心得大公開。

著名婚紗設計師Vera Wang（王薇薇）的作品，一向受到眾多明星富豪的青睞。今年即將71歲的她年輕時曾是花式溜冰選手，非常著重身材保養，Vera Wang在instagram發放的近照可見，纖瘦長滑美腿加上腹肌馬甲線，身材絕對媲美一眾名模，令人羨慕！

Vera Wang所設計的婚紗和禮服，曾被知名藝人紅星挑選作為步入禮堂的服飾，包括劉嘉玲、湯唯、劉詩詩、陳妍希、應采兒、碧咸嫂Victoria Beckham等，連作家亦舒每次寫到其筆下的女主角結婚，都會到王薇薇處訂婚紗。

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▲ Vera可以為自己的作品擔任模特兒。（instagram圖片）

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下月即將踏入71歲的她，身材卻比不少穿上她的作品、踏上紅毯的名模更加出色。

Vera Wang近日在她的instagram上載多張近照，大晒修長纖瘦美腿，以及許多人都羨慕不已的腹肌和馬甲線，身材絕對不輸17歲的少女！

▲ 怎樣看都絕對不似70歲。（instagram圖片）

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Vera早前曾經公開過她的保養方式，身為全球著名的設計師，工作滿檔的她堅持每天早上八時起床，以下是她三餐的單餐：

早餐：

乳酪、新鮮水果、一隻雞蛋、雞肉腸、黑咖啡。

周日會豐富一點，可能會以奄列配多士或煙三文魚配麥包。

午餐：

因工作需要，通常會點外賣，主要是低卡食物如三文魚、蔬菜湯等。

晚餐：

外出用餐居多，雖沒有特定餐單，但會於晚上七時前開始用膳，不易囤積熱量。

▲ 令人艷羨的腹肌和馬甲線。（instagram圖片）

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而Vera亦會每日做運動來保持身形，每天是餐過後她會花十分鐘進行晨操，例如會舉三磅重的啞鈴，再進行15分鐘的冥想時間。

此外每周亦會抽時間與健身教練進行重量訓練，以操練出腹肌、二頭肌等誘人線條。

▲ Vera的美腿又滑又修長。（instagram圖片）

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另外則從生活習慣入手，Vera每天只喝清水，不會喝其他糖份高、含添加劑的飲品。

每日出門前都會浸浴，並在水中加入BB油，保持肌膚幼滑和光澤。護膚品只用簡單的保濕用品、間中敷面膜和做Spa，Vera又指開朗心境和吃得清淡是保持年輕的重點。

▲ Vera對自己的身材管理非常嚴格。（instagram圖片）

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現年70歲的Vera出生於紐約，母親是聯合國的翻譯員，父親擁有一家化學工廠。

Vera小時候已經常隨母親出席巴黎時裝騷，年輕時曾被訓練成花式溜冰選手，曾參加全美花式溜冰錦標賽，最後因落選美國奧運隊伍後便決定投身時裝界。

不過亦因為曾任溜冰選手，Vera對自己的身材管理非常嚴格。

▲ 年輕時的Vera曾是位花式溜冰選手。（網上圖片）

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Vera曾於世界知名的時裝雜誌《VOGUE》擔任了16年的高級時尚編輯，後來於1985年因申請總編輯職務被拒而決定離開，後來轉職到品牌Ralph Lauren擔任時尚總監兩年。

1989年與IT公司CEO Arthur P. Becker結婚時，因為找不到合心水的婚紗而決定自行設計，作品廣受賞識後，Vera自此開展了她的婚紗設計之路，並成為全球知名的婚紗設計師。

▲ Vera經常獲邀出席世界各地的時裝騷。（instagram圖片）

Vera與前夫在2012年結束了23年婚姻，兩位女兒由二人共同撫養。

後來Vera結識了比她年輕36年的奧運花式溜冰冠軍Evan Lysacek，戀情維持了大約6年，男方去年宣佈與一名比他年輕的女子結婚。

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