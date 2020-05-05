黎智英否認刑恐8月審　與楊森李卓人涉參與未經批准集結5.18處理

▲ 黎智英於提堂後離開法院大樓，被大批傳媒簇擁下登上座駕。（陳國峰攝）

壹傳媒（00282）創辦人黎智英、民主黨前主席楊森及職工盟秘書長李卓人，涉於去年8.31參與未經批准集結，3人同被控明知而參與未經批准集結罪，黎智英另被控1項刑事恐嚇罪，兩案今（5日）午於西九龍裁判法院提堂，3人就涉參與未經批准集結一案暫時毋須答辯，案件押至5月18日再訊，3人准以1,000元保釋；而黎另否認刑事恐嚇罪，案件將於8月19日開審，期間不得離港等。

涉8.31參與未經批准集結 黎智英楊森李卓人今午提堂

3名被告為黎智英（72歲），報稱壹傳媒創辦人；楊森（72歲），報稱港大社會行政學系助理教授及李卓人（63歲），報稱職工盟秘書長。

3人同被控1項明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年8月31日，在無合理辯解的情況下，明知而參與一個違反香港法例《公安條例》的規定下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據《公安條例》第17A(2)(a)條而屬未經批准集結。

3名被告暫時毋須答辯，黎及楊由律師代表，李則沒有律師代表。控方申請押後案件至5月18日再訊，並透露當天另有案件牽涉本案被告，基於案件管理原因而申請同日處理。辯方不反對，主任裁判官羅德泉准以押後案件至5月18日下午再訊。

▲ 李卓人（右一）及楊森（右二）提堂後離開法院大樓。（陳國峰攝）

控方提出施加不得離港、到警署報到及住在報稱地址的條件，黎、楊的代表律師及李卓人均反對。裁判官最終准3名被告以1,000元現金保釋候訊，並沒有其他附加條件。

而黎智英另被控1項刑事恐嚇罪，他今否認控罪。控罪指他於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身受損害，意圖使他受驚。控方為兩名證人申請匿名令，即證人X及Y，獲裁判官批准。

黎否認刑恐一案，將於8月19日開審，預計審訊3天，期間黎准以4,000元保釋候審，期間不得離港，住在報稱地址，每周到警署報到，不得直接或間接接觸控方證人。辯方一度提高保釋金至1萬元，及提出離港前24小時通知警方等條件，申請遭裁判官否決，黎仍維持以上條件保釋候審。

開庭前黎智英及李卓人在庭外發言，社民連主席黃浩銘及副主席梁國雄、民主黨成員劉慧卿及何俊仁等到庭聲援。數輛警車則停泊於法院大閘外，有警員以揚聲器呼籲在場人士不要超過4人聚集，否則違反限聚令，最終警方未有發出傳票檢控。

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記者：林欣樂