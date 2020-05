【學英文】新冠肺炎疫情緩和　政府「放寬」（relax）社交距離限制措施

▲ Relax一字指「放寬」,使規則或法律不那麼嚴格。(iStock圖片)

本港的新冠肺炎疫情漸趨緩和,是時候放寬(relax)部分社交距離的限制措施。如果持續沒有本地確診個案,可能很快便不用戴口罩了。

動詞relax解「放鬆」,可以用於不同的語境上。上文提到的relax一字指「放寬」,使規則或法律不那麼嚴格(less strict)。例句︰

For some countries, it is still difficult to say with certainty when the social distancing measure can be relaxed. (對於某些國家,仍然很難確定何時可以放寬社會隔離措施。)

Relax可以用於指「放鬆」心情,休息或做有趣的事情,尤其是指在忙碌工作之後。例句︰

A hot bath really relaxes me after a day's work. (經過一天的工作,洗個熱水澡確實讓我放鬆。)

Relax也可以指難過或緊張後,變得「安靜、鎮定」。例句︰

Try to relax after the exam before you start studying for the next. (考試後嘗試放鬆一下,然後再開始溫習下一個考試。)

Relax還可以指「放鬆」肌肉。例如︰

Massage therapy can help to relax your muscles.

