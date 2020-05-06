【土地問題】與妻花光百萬積蓄終上車　公屋父母要求同住港男嬲爆攤牌︰用我啲血汗錢

▲ 港男與妻使盡百萬積蓄終上車買樓，但居住在公屋的父母為享福要求同住，最後港男嬲爆攤牌。

上樓是港人夢寐以求的理想，但礙於香港樓價高企，房屋問題是香港多年來未能解決的難題，導致年輕一代因居住問題延遲結婚。一名港男日前在討論區抱怨，指與妻子儲錢多年終於成功「上車」買樓，希望入住私樓脫貧，惟其父母以享福為由要求同住，港男最後嬲爆向父母攤牌。

一名港男於網上討論區「連登」發帖，指自己與妻子儲錢多年成功「上車」，但住公屋的父母知道後，要求四人同住，他得悉後不禁無奈表示，

出咗身咁多年我想脫貧喇，點解要嚟拖我後腿？

帖文引起網民激烈討論，網民們紛紛吐槽家人的自私行為及思想，更想知道港男最後的決定。港男最後在帖文中回覆，指已向父母攤牌，並列出9大點解釋現時的情況。

1. 而家搬咗去老婆屋企（居屋）暫住。

2. 我按九成，750萬500零呎兩房，預計大半年後入伙。

3. 兩公婆加埋搵70幾k（7萬多元），首期連費用使晒積蓄百零萬。

4. 而家搬咗去老婆屋企暫住，外家都明白。

5. 媽媽冇返工，老豆早年生意失敗後仲要生我2個細佬，咬過老綜（綜援）。

6. 老豆近年揸的士就冇咬，但都無儲過錢。

7. 講明再嘈cut家用，我家用已經盡晒責任，要更多嘅點解唔問兩件廢青拎。

8. 隊咗份公屋除名表畀戶主老豆簽，佢唔肯簽嘅準備全家瞓街。

9. 我有2個細佬，1個真廢青冇返工，1個返炒散月光族洗腳唔抹腳。

港男表示，目前月薪為3萬多元 ，太太月薪為4萬多元，每月給父母的家用為8,000元。而爸爸揸的士維生，若然開足工每月至少有一萬元收入，

但係佢揸的士成日揸兩日休幾日，得閒賭馬仔唔儲錢，真係諗住靠我筆家用就得。

【土地問題】港男與妻子儲錢多年終上車 公屋父母要求同住：成世人冇住過私樓

家中有2個蛀米大蟲弟弟

而港男指家中兩個細佬是蛀米大蟲，一個弟弟在完成文憑試後只返過2份工後便失業，「勁快就唔做，成日話人事唔好，其實自己有性格問題同人相處唔嚟，一直完全冇畀家用」。另一名弟弟則在中五畢業後，未有完成文憑試考試便跟著裝修師傅工作，「又懶唔考牌，跟啲判頭炒吓散，鬆手啲咪畀2,000蚊家用，但成日糧尾就會問媽媽拎返一千幾百。」

媽媽偏袒廢青弟弟

剛開始時，港男認為每月給8,000元家用不是一個大問題，但礙於「上車」供樓，家用成為一大負擔，

未來要供樓， 仲月月8,000真係唔掂。再想像到家用變咗去供養埋2個廢青，一諗起媽媽用我啲血汗錢畀我細佬吃喝玩樂就火滾，我個細佬廢青仲要食煙！

即使港男對著懶蟲弟弟無奈到極點，但媽媽仍偏袒弟弟，直言「講起就扯火」，「叫咗媽媽起碼3、4年催廢青搵工，成日話會搵會搵，講咗成年幾2年都未返過工。上年仲同個廢青去日本旅行，啲錢係用我啲家用嚟㗎！」

網民同情港男：父母喜歡情緒勒索

不少網民同情港男，「好多父母都鐘意情緒勒索，成日覺得我欠咗佢咁」、「全家都係寄生獸」及「孝唔孝道唔講住，但兩老加老婆住埋一齊，仲要層樓係老婆嘅（一半），婆媳關係一定出大事」，更認為父母會摧毀港男的人生。不過，有網民希望港男不能忘本，「唔好到佢哋走咗之後先嚟後悔」。

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責任編輯：王明芳