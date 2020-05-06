【堅強人母】女兒確診罕見病又遇母親離世　鍾麗淇靠亡母教誨捱過雙重難關

▲ 鍾麗淇靠亡母教誨，捱過女兒患病的關口。

鍾麗淇（Margaret）接受梁梓禧主持的香港開電視節目《是敢的》訪問，節目中除分從演員轉型做瑜伽導師的經過，以及成為堅強人母的故事，原來當年大女出生不久被診斷患罕見病，Margaret全靠亡母的鼓勵才捱過這個關口。

加拿大出生的鍾麗淇1995年參選華姐後，隻身到香港發展，那時候她不諳中文，更有少許思鄉病。

看通告時全都是中文字，我找不到自己的名字，因為我不認識自己的名字，全靠爸爸媽媽幫忙。我記得第一年，我跟一個從加州來的女生，常常一起去快餐店哭，因為很掛念家人朋友。

▲ 鍾麗淇積極面對女兒的病患。

7年的演藝圈生活過去，她在黃佩霞的介紹下遇上瑜伽，適逢合約期滿，便順勢轉到幕後，當起瑜伽導師。當年Margaret感情受創，不願打開心房的她，被好姊妹拉去喝東西，遇上現在的丈夫Nardone Ruggero，二人可說一拍即合。

一開始他問我有甚麼興趣，我說我喜歡釣魚，他便呆了，原來他很喜歡釣魚，接著便繼續聯絡。所以遇到對的人，便不會抗拒。

Margaret於2010年跟結婚，翌年初誕下長女Isabella，女兒6個月大的時候發燒及抽筋1小時，鍾麗淇急忙把女兒送到醫院治理，兩個月後醫生確診愛女患上罕有基因病「四號染色體缺損綜合症」。

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▲ 鍾麗淇大女患有「沃夫－賀許宏氏症」。（取自鍾麗淇IG）

醫生說，大女可能撐不過兩歲生日，Margaret的母親也在這時離世。雙重打擊下，她卻發揮了為母則強的精神。

醫生也坦白說，女兒的疾病資料也是上網搜尋的，因為太罕有，那段時間沒有哭，因為同時不只這件事發生，我媽媽也過世了，所以不能停下來，人生總是運轉著，那段時間非常辛苦，但我沒有時間、無法選擇停下來。

▲ 鍾麗淇跟大女Isabella。（取自鍾麗淇IG）

Margaret卻沒有放棄，不時為女兒按摩雙腿，並用腳架練習走路，在上特殊小學前，Isabella已可扶住鐵架走路，Margaret也以女兒為傲！

原來那份正能量源自她的亡母，當年媽媽乳癌康復後患上肌肉萎縮症，眼見媽媽動不了，Margaret常常不開心，媽媽反過來安慰她，這份堅強啟發到Margaret。

她會告訴我不要想了，媽媽就是有這個病，但會努力撐下去。媽媽影響了我，她不是用言語教導我，是實際地做出來讓我看見，我便這樣教我的小朋友。

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▲ 鍾麗淇一家四口。（取自鍾麗淇IG）

另外Margaret不時在社交媒體分享女兒的進步，鼓勵不少有相同經歷的家庭。轉眼間，Isabella已經九歲，去年還入讀了心儀的特殊學校，Margaret希望有機會帶兩名女兒回到加拿大，讓她們看看自己的成長地。

經歷讓人成長，提起老公，Margaret自言幸運，「特殊家庭離婚率是45%，比正常的高很多，但我們沒有，我們兩個都很堅強、加起來變得更堅強，他很照顧我們，不用我擔心太多東西，讓我可以專注在女兒身上。現在我很開心，我很愛我的丈夫，很愛我的家庭。」

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