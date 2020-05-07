【金像獎】鄭秀文六度失落金像影后　Sammi幽默自稱年輕力壯：會繼續努力

▲ 憑《花椒之味》入圍六度失落金像影后，鄭秀文自認年輕力壯：「會繼續努力！」

第39屆香港電影金像獎昨日於網上公佈賽果，憑電影《花椒之味》第六度競爭影后寶座的鄭秀文（Sammi），最後不敵《少年的你》周冬雨，再度失落金像影后的殊榮。事後Sammi在網上撰文，大方恭喜勝出的周冬雨，同時表示：「我會繼續努力！」

Sammi今年憑《花椒之味》及《聖荷西謀殺案》兩部電影入圍「第39屆香港電影金像獎」最佳女主角，最後前者成功打入五強，可惜最後輸給了《少年的你》內地女演員周冬雨。

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▲ Sammi在《花椒之味》中飾演大家姐如樹。（劇照）

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於昨晚Sammi在其社交網站發放自拍照，並留言抒發感想：

塵垢落定。人生中第六次。Mi恭喜所有得獎者。

雖然很老土，但我也要說一句：我會繼續努力啊！

衷心感激每位電影人給予我每一個演出機會。 #謝謝金像獎給予我兩個角色入圍因為已經是一個很大的鼓勵

#周冬雨的演出實在非常精采得獎實至名歸

#好感恩拍了花椒之味和聖荷西謀殺案這兩部電影

#特別多謝監製朱女找我演出這兩個角色

#恭喜花椒之味的美術拿獎

#也很抱歉第六次讓你們失望

#感謝天父的安排和意旨

#mi還很年輕力壯所以一定會繼續努力

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▲ Sammi大方恭喜周冬雨。（instagram圖片）

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當年參加新秀歌唱比賽勝出、以歌手身份入行的Sammi，於1992參演首部電影《飛虎精英之人間有情》，入圍「第12屆香港電影金像獎」最佳新演員。過後分別入圍過五屆金像獎最佳女主角，分別有2000年的《孤男寡女》，2001三部電影《鍾無艷》、《同居蜜友》以及《瘦身男女》，另外還有2005年的《長恨歌》、2012年的《高海拔之戀II》以及2013《盲探》。

▲ 《花椒之味》中與舊拍檔任賢齊再度合作。（劇照）

在今年第39屆香港電影金像獎已是她第六度入圍影后殊榮，可惜最後失諸交臂。

雖然有影評人認為Sammi在《聖荷西謀殺案》的表現較為突出，但可惜電影未能成功打入五強。

不過Sammi仍抱著樂觀心態再接再厲，希望她能夠早日封后。

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