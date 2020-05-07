【母愛偉大】難忘母親當侍應做清潔賺錢養家　楊卓娜：媽媽的愛我一生也沒法償還【有片】

▲ 楊卓娜覺得自己比很多父母雙全的小朋友幸福。

今年母親節，楊卓娜的妹妹楊怡也成為人母，兩姊妹都體會到為人母親的苦與樂。楊卓娜接受TOPick訪問指，她的媽媽全心全意照顧她們兩姊妹，因此楊卓娜從小到大都感受到媽媽對她的愛，當楊卓娜自己也做了媽媽，更感恩媽媽給予的愛，並感慨指今生今世都沒法償還父母恩。

楊卓娜回憶，2009年5月11日是她的幼女楊舒然出生的大日子，當天正是母親節翌日：「她是一份很好的母親節禮物，今年恰巧又是這個時間，立即想起她出生時的回憶。她準備踏入青春期，對我和她來說都是很大的轉變，已開始長高、Baby Fat漸漸退去，有少女的感覺，我很不捨得。」

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▲ 自從楊怡的女兒小珍珠出生後，楊卓娜指家中多了一份生氣。（陳家瑩 攝）

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楊卓娜與楊怡聊媽媽經

今年，連楊卓娜的妹妹楊怡也「升呢」晉身媽媽之列，對於妹妹首次以媽媽的身份慶祝母親節，楊卓娜說：「很開心她（楊怡）的願望可以達成，也是我們全家人的願望。她生了BB，而且BB很健康，這是我們最開心的事。」

她又指家中多了一份生氣：「未來的日子大家將會很忙碌，有很多媽媽，大家可一起聊媽媽經。」

楊卓娜更笑言：「妹妹的BB剛剛出生，刺激到我都很想再擁有一個BB，但家人反對所以便不了了之。」

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▲ 楊卓娜和楊怡都雙雙成為人母。（楊怡IG圖片）

楊卓娜讚楊怡偉大

之前，楊卓娜因為拍《BB來了》而修讀陪月課程，她認為新手媽媽最重要是放輕鬆心情，時刻充滿正能量：「世界上有很多的愛包圍着自己，才會有這位小生命能這麼幸運地來到這世界上，覺得自己和小朋友都是備受祝福。」

曾餵母乳4個月的楊卓娜謂：「當時因工作需要以致沒法長期近身餵母乳，只能用泵去泵奶和雪起它，盡量多餵一點。」

她大讚妹妹楊怡很乖、很積極：「陪月姨姨提醒她空閒時便要泵，方可刺激乳腺及分泌更多母乳。她比我叻很多，多辛苦都忍受着，始終埋身餵BB是一定會痛的。相信只要BB有需要，她都會一直餵下去。」

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▲ 楊卓娜大讚楊怡是好媽媽。（楊卓娜FB圖片）

楊卓娜感激母恩厚

兩姊妹雙雙體會到自己媽媽昔日的心情，楊卓娜指楊媽媽的世界總是圍着她和楊怡轉：「從小便失去爸爸，媽媽身兼父職及母職，既要賺錢養家又要操勞家事，但她做任何事都是為了令我和妹妹開心、幸福，即使她沒有老公，也覺得兩個女兒不能被看低。」

楊卓娜憶述：「雖然以前的物資很缺乏，經濟環境很差，但媽媽一定是將最好最多的資源投放於我和妹妹身上。小時候的我不知道經濟有多困難、壓力有多大，因為所有事都由媽媽一力承擔，長大後才知道媽媽的苦心在哪。」

▲ 楊媽媽獨力湊大楊卓娜和楊怡。（受訪者提供）

楊卓娜心痛媽媽辛苦工作

楊卓娜只有4歲多時，父親便離世，所以楊媽媽要獨力養大兩個女兒：「印象中她每月賺取一、二百元薪金，但她依然讓我學習很多課外活動，如國畫、手風琴、書法等，她純粹是因為我喜歡便讓我學，令我覺得比很多父母雙全的小朋友更加幸福。」

楊媽媽來港攜兩女再婚，縱然楊媽媽婚後生活環境改善，但仍會一人打數份工去維持家庭。

楊卓娜說：「媽媽做過酒樓侍應，也做過很多兼職工作如派傳單，我們也會幫忙一起派，想媽媽快點收工。有段時間她當清潔工去倒垃圾，仍記得因為怕媽媽太辛苦，我們便快手完成功課去幫媽媽一起去倒。媽媽每次都會說：『你們不要啊！要專心讀書，讓我去倒便可以。』我們都覺得很心痛。」

▲ 楊卓娜回想往事不禁感觸起來。（陳家瑩 攝）

失去才更懂珍惜

最觸動楊卓娜的是：「以前看見爸爸媽媽買了很多餸回家，不會有太大的感觸，但年紀漸大，特別是當我繼父離世以後，我曾發夢多次見到他。」

她續指：「在夢中所見，就是他（繼父）依然都是放工後拿着很多餸菜回家，那刻我有很多回想，其實這就是愛，就是父母的恩情，一點一滴在生活中。這一切需要自己慢慢地去體會，但很多時當你失去了後才發覺，又或是突然間驚醒，原來當你擁有之時並不會覺得是甚麼。」

▲ 年過七十的楊媽媽仍然對女兒的事掛心。（受訪者提供）

一生感激母親恩

在父母心目中，子女永遠都是一名小孩子。

楊卓娜指媽媽常拒絕要她的錢：「我知道她沒錢，媽媽卻永遠說她有錢，我想請她吃一餐飯也很難，每次都要爭埋單。我已數十歲了，懂得去賺錢，但媽媽仍然會掛心，每次外出都會買些甚麼給我。」

她感慨指：「是我太幸運了！可能我上一輩子做了太多好事，以致媽媽如今要還債給我，而我卻沒法償還給她。」

▲ 楊卓娜如今也體會為人母親的感受。（受訪者提供）

深切體會母愛

楊卓娜誕下女兒後，更明白為人母親的感受：「其實我有如媽媽一樣都是很囉唆，會被女兒嫌棄。每當我跟媽媽說你很囉唆，說罷便覺得不能這樣跟媽媽說，時刻都要反省對父母的態度。就如以前媽媽無時無刻都跟我說有多愛我一樣，現時的我會跟女兒說我有多愛她，但有時我會發覺，我竟忘記跟媽媽說我有多愛她。」

母愛之偉大，楊卓娜深切地體會：「媽媽對我和妹妹的培養從不吝嗇，真的很感恩可以做她的女兒，所以在母親節這個日子，我想說：『媽媽，I Love You！就算下一世，我都很想再做她的女兒。』」

▲ 楊卓娜感恩今生能成為楊媽媽的女兒。（陳家瑩 攝）

Makeup and hairdo：Gipsy @ Gipsy Image

Necklace：Artsy Fine Jewellery

場地：MioXpace

記者：梁樂欣

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