【脂肪肝】高糖飲食易有脂肪肝患者最細20歲　中醫推介茶療助健脾消化【附食譜】

▲ 本港有近100萬名港人患脂肪肝，中醫推介茶療有助消化健脾。

脂肪肝有年輕化趨勢。香港中文大學過去的普查發現，本港有近1/4人患脂肪肝，推算約100萬名港人患脂肪肝，非酒精性脂肪肝幾乎無病徵。本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊指出，在所接觸的病例中，脂肪肝最年輕患者為20歲。註冊中醫師周家敏在其facebook專頁講解脂肪肝患者的常見症狀，並推介2款健脾茶療，有助消化。

1. 甚麼人容易患上脂肪肝？

愛飲酒、喜歡甜食、多肉、油膩食物、患有三高（糖尿病、高血壓、高膽固醇）、或長期服用某些藥物人士都是高風險群組。

成人患脂肪肝較多見，但兒童亦有機會患上脂肪肝。男性相對較多。

2. 肥胖人士才患上脂肪肝嗎？

並非只有肥胖人士才會有脂肪肝，但肥胖是脂肪肝的其中一大因素。

當我們攝取過量糖分而身體未能消耗時，會轉化成糖原，繼而轉化成脂肪，儲存於身體內的脂肪細胞，積聚於皮下和內臟。

許多人外表看起來不胖，但卻有厚厚的肚腩，這種中央肥胖人士患上脂肪肝很常見。

3. 如何判斷自己有無脂肪肝？

脂肪肝的症狀不明顯，一般常見症狀為：上腹脹痛、食慾不振、疲倦、或膚色偏黃、嘔吐。但大部分患者並沒有任何症狀，多數因常規檢查發現肝酵素升高，超聲波檢查後才確診。

4. 脂肪肝需要治療嗎？

雖然脂肪肝不是大病，是良性可逆轉的，不會對身體造成很大影響。但若不正視脂肪肝的存在、改變原來的生活習慣，有可能會發展成肝炎，嚴重起來會導致肝纖維化、肝硬化。

5. 中醫如何治療脂肪肝？

治療脂肪肝，並不只是疏肝清肝，而是從「脾」論治。油膩食物及甜品在中醫角度屬痰濕之品，而痰濕體質人士較容易積聚脂肪。故此，中藥多以健脾化濕消食功效為主。而且營養過盛人士，體內容易積聚熱毒，出現三高等症狀，健脾化痰袪濕之餘，亦須清熱解毒。

此外，針灸配合拔罐亦能疏通經絡，改善身體新陳代謝率，幫助消除脂肪。

6. 建議茶療？

山楂枸杞水

材料：山楂10g, 枸杞子10g

做法及功效：熱水沖泡，有消食導滯功效，能降血脂。

適合對象：愛吃肉人士飲用，有助消化油膩的肉品。

麥芽決明茶

材料：炒麥芽30g, 決明子10g

做法：加入500ml水, 煎煮10分鐘即可。

適合對象：愛吃面食、米飯人士，有助消化澱粉類食物。

7. 日常可以怎樣調養？

第一，必須控制飲食，低脂低糖，少喝飲料，手搖飲品更應放棄，平常多吃燕麥、海帶等有助降低血脂。若是酒精性脂肪肝，戒酒是必須的；第二，亦是最重要的一環，積極運動減重，有助增加脂肪代謝，超過五成患者透過減重，可完全消除脂肪肝。

文章獲註冊中醫師周嘉敏授權轉載

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責任編輯：黃泳欣