【學英文】「Work」工作以外的多重意思　可指運作有效成功

隨着疫情緩和,愈來愈多人回到辦公室上班,但是很多人仍想留在家中工作(work from home)。單是省下乘車到辦公室的時間,已經有助工作與生活更平衡。

Work一字用作動詞,有多個意思。Work from home一詞中的work字指「工作」。例如,

I work at the laboratory in the university.(我在大學的實驗室工作。)

I need to work over 10 hours a day. It's really exhausting.(我每天需要工作10個小時以上,真是好累。)

Work除了指人「工作」,可以指物品「運作」。例如,

This computer system can work on solar power.(這電腦系統可以使用太陽能運作。)

Work也可以解「有效、成功」,即是to be effective or successful。例句︰

Italy has claimed that it has developed a coronavirus vaccine that works on humans.

(意大利聲稱已研發出一種對人類有效的冠狀病毒疫苗。)

The recipe works after mother has adjusted the amount of water.

(在母親調整好水量後,該食譜成功了。)