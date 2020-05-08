【親子好去處】母親節前放寬限聚令　一家玩轉3大親子農莊親親大自然

▲ 母親節前放寬限聚令，家長可選擇本地農莊，帶小朋友親親大自然。

新冠肺炎疫情進入第5個月，自1月30日政府宣佈停課，家長與小朋友長時間留在家中困獸鬥，悶到發慌。政府月初終宣佈放寬限聚令，家長不妨趁著一年一度的母親節，帶小朋友到親子農莊來個本地遊，親親大自然享受親子時光。

1. 長洲西園農莊

長洲西園農莊是另類度假體驗，營地內除了有不同的植物外，更有新潮好玩的玩樂設施，例如電動車、泡泡足球、飛盤高爾夫及電動車等等，歷奇活動多不勝數。而且營地設有5個不同主題的營區，如美洲印第安營、南非探險營、觀星圓拱屋、遊牧蒙古包及赤日，各有特色。

▲ 提供別具特色的射箭活動。（長洲西園農莊Facebook）

▲ 提供刺激的泡泡足球歷奇活動，小朋友可以出一身汗。（長洲西園農莊Facebook）

▲ 營內提供5大主題營，讓你有如置身印第安營。（長洲西園農莊Facebook）

另外，來到長洲西園農莊，樹頂走廊是必玩的活動，家長和小朋友能在繩網與樹林之間穿梭，既具挑戰性，又過癮。

▲ 來到營地必玩的樹頂走廊，穿梭樹木與繩網之間，好刺激。（長洲西園農莊Facebook）

礙於疫情影響，進入營地需佩戴口罩，營地會提供酒精搓手液，使用遊樂設施時亦需保持防疫距離。使用營地設施需提前預約。

農莊詳情

地址：長洲西灣 DD CC Lot 12, 西園

時間：入營 3:00pm-7:00pm／退營 9:30am-11:30am

交通：於中環5號碼頭乘船往長洲，可選擇以步行、踏單車或乘街渡前住西園。

電話：2981 1010

網址: 長洲西園農莊

2. 有機薈低碳農莊－有機菠蘿園

有機薈低碳農莊是全港首個羊駝樂園，以多元化的玩樂設施、教學工作坊、摘水果、親親動物等活動作招徠，吸引一家大小前來探訪羊駝。農場以有機菠蘿園為主題，入場可即摘即食菠蘿，亦可嘗試製作鳳梨酥、菠蘿果醬或親自DIY手信，家長與小朋友一同製造親子回憶。

▲ 有機薈低碳農莊菠蘿園是香港首個引入羊駝的農莊。（經濟日報資料庫）

▲ 園內可即摘即食菠蘿。（有機薈低碳農莊菠蘿園Facebook）

▲ 園內設有兒童遊樂區，讓小朋友盡情放電。（有機薈低碳農莊菠蘿園Facebook）

另外，場內有兒童遊樂區，例如沙池、韆鞦、滑梯、大型吹氣彈床等，是小孩放電的好去處。

農莊內最觸目的主角就是由澳洲遠道而來的羊駝，4隻羊駝性格各異，活潑好動兼為食，小朋友能親親羊駝餵飼。

▲ 4隻羊駝性格溫馴，攬頭攬頸影相都無問題。（有機薈低碳農莊菠蘿園Facebook）

農莊詳情

地址：元朗錦田四排石

時間：10:00am-6:00pm（星期一至日）

交通：西鐵錦上路站A出口步行約3分鐘

電話：5579 2178／3489 2778

入場費：大人$100、3歲或以上$80

額外收費：親親羊駝$60／30mins（包一份飼料）

網址：有機菠蘿園

3. 樹屋田莊

樹屋田莊位於大埔林村，擁有翠綠草地、參天大樹及懸掛半空中的樹屋。園內除了提供露營區外，還提供多個刺激好玩的活動，例如泰山飛索、飛越橫樑及橫水渡歷奇活動等，小朋友可參加森林學園，體驗智能積木及大型主題學習遊樂帳篷等，讓小朋友變成野孩子，享受一日人在野的體驗。

▲ 樹屋田莊提供親子橫水渡歷奇活動，讓小朋友與家長一同遊玩。（樹屋田莊Facebook）

▲ 園內有多個繩網設施供小朋友放電。（樹屋田莊Facebook）

▲ 懸掛在半空的樹屋對小朋友來說十分新奇。（樹屋田莊Facebook）

▲ 大膽的小朋友還可以挑戰營內刺激的泰山飛索活動。（樹屋田莊Facebook）

樹屋田莊提供全日營、半日營及野營，收費按人數而定，並且要提前預約。

農莊詳情

地址：大埔林村新塘下村26A2 / 26A2

時間：9:00am-5:00pm（星期一至日）

交通：西鐵錦上路鐵路站，轉乘64K巴士(往大埔墟鐵路站方向)，於新塘巴士站下車。

電話：2658 2618

網址：樹屋田莊

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責任編輯：梁節儀