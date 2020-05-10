【母親節】醫生媽媽前線抗疫與兒子分離　兒子以母為榮：教我有面對逆境的勇氣

▲ 蔣珮琼醫生指抗疫期間與兒子張睿泰短暫分離，令她感受甚深。

本港疫情稍有緩和，適逢母親節，身為單親媽媽，同時曾作為公立醫院「Isolation team」的一分子，走在抗疫最前線，雅麗氏何妙齡那打素醫院兒童及青少年科副顧問醫生蔣珮琼比一般母親更不容易，她表示抗疫期間與兒子張睿泰短暫分離，令她感受甚深，是次的經歷令母子二人更了解對方，兒子表示曾擔心從此失去媽媽，後來明白媽媽作為醫生的責任，覺得母親很偉大，令他明白面對逆境的要有勇氣。

【新冠肺炎】藥物治療新曙光 袁國勇團隊發現混合療法有助抑制患者病毒量及改善徵狀

兩次抗疫的辛酸 不及分離的滋味

蔣珮琼回顧沙士時，指自己當時以實習生身份第一次經歷疫情，需要為受感染病人面對面抽血，過程雖然辛苦，但因為自己未為人母，顧慮並不多。而今次疫情下，她職位已晉升為副顧問醫生，大概也熟習相關流程，對今次裝備更有信心之備，亦需帶領下屬抗疫，故從來沒想過要退出，認為在此專業上應先「顧全大局」，坦言當是心中已有一種「打仗情懷」。

【醫者仁心】投身「Dirty team」每天洗手50次 感觸患癌病人疑染疫被隔離孤單離世

她續指是次疫情，兒科較遲才出現確診個案，直到3月20日才通知抗疫隊伍需要在翌日便開始運作，她隨即就安排入住酒店。難受的是當回家帶走行李的一刻，不能流露自己的情緒，只好相信兒子可以照顧到自己，當時想和兒子擁抱，惟當時抗疫工作已經開始，兩人只好在接觸一刻前止步，

回頭看兒子的一刻，就是一種分離的滋味，雖然知道這應該只會個短暫的分離⋯⋯

▲ 蔣珮琼與兒子在抗疫之後建立更深厚的感情。（陳靜儀攝）

她直言有想過如果不幸染病離世，家中是否夠資源栽培小朋友，考慮到父母的年紀已大，故當時亦有物色適合的照顧者。她回顧當時只趁晚飯時間，輕描淡寫向家人講述被派到抗疫隊伍一事，豈料睿泰馬上放下筷子後，即走回房間，後來才知道他當時在哭，她坦言當時想不到兒子的反應會如此大，亦有為忽略了他的感受而感到內疚。

她指工作期間最難受的是，有三個星期自己一個人住在酒店中，單靠通訊軟件和家人溝通，幸好母親和兒子其後也不斷的向她送上鼓勵和支持，才能她有能力完成今次的工作。經此一疫後，蔣珮琼指日後亦會多與兒子作深入溝通，珍怕惜相處的時光。

【齊心抗疫】威院前線醫生有家歸不得 思念家人落淚：不想傳染到90歲嫲嫲

恐疫情奪走母親 從母身上學會勇敢面對逆境

現年就讀中三的張睿泰坦言知道母親要從事高危工作後一直很擔心，加上疫症的傳染性高，曾一度認為媽媽是過於樂觀，而自己在等候她回家的期間只好每日重播衞生署的記者會，以了解疫情的第一手資訊，可惜這些資訊還是沒法為他帶來安全感，

嗰時真係唔知點算，一旦失去（媽媽），（擁有的）一切都會完結。

幸得學校班主任為他的憂慮禱告，才令他稍作釋懷。在這段日子期間，睿泰亦漸漸學會自己解決學業上所遇到的問題，也有謹慎的面對疫情，時刻保持個人衛生。

【母親節快樂】兩名女兒都是抗疫護士 護士媽媽母親節心願：希望與女兒們好好吃一頓飯

他坦言經過今次疫情後，在母親身上學會了面對逆境的勇氣，被問到日後將如何應用時，睿泰笑說自己本來很怕面群眾，更甚怕害怕面對鏡頭，曾經有想過今日天不出來，但最後還是選擇面對記者。他續指認為從事醫護的母親十分偉大，具使命及責任感，在媽媽影響下，令他對生物及解剖亦感有興趣，未來亦會選修有關科目。睿泰亦趁母親節的來到，親手繪製了一幅母親的畫像作為禮物贈予媽媽，二人亦會在母親節吃飯慶祝。

▲ 睿泰在媽媽影響下，對生物及解剖亦感有興趣，親手畫畫送給媽媽慶祝母親節。（陳靜儀攝）

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

記者：郭家穎