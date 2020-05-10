【給母親的信】父親外遇媽媽獨力湊大3子　陳沛然答謝母恩：養你陪你一生

▲ 陳沛然醫生趁母親節向媽媽表達心意。

今日（10日）是母親節，做子女的都趁近日向媽媽表達心意。立法會議員、腸胃肝臟科專科醫生陳沛然亦寫了一封信給媽媽，提及13歲那年因爸爸有外遇，家庭經歷巨變，走過30年的路，才走出黑暗。他又畫了心意卡，向媽媽表達多年來照顧的謝意。

陳沛然在網誌「醫生爸爸愛足球」中，給媽媽寫了一封信，信中提及童年往事，他表示30年前，爸爸有外遇，拋棄了她和3名年幼兒子，甚至嫲嫲 、姑媽、姑丈離世，他也沒有出現，而叔叔更被爸爸騙了錢，孤兒寡婦花了30年才走出黑暗。

▲ 陳沛然童年時與媽媽的合照。（陳沛然網誌圖片）

目睹父親外遇

30年前，當時只有13歲的陳沛然，親眼看到爸爸與所謂女學生和女徒弟有外遇，其後他亦偷聽到父母離異的消息。

其實我甚麼都知道，從此默寡言，多年來藏於心底，13歲的一天，我長大了，童年也完結了。

父母離婚後，媽媽當年為了照顧3名兒子，外出工作賺錢，作為長子的陳沛然就兼負起照顧兩名弟弟的責任，當時窮困的一家連肉都很少吃。中五那年，陳沛然考到全級第一名，媽媽感動得眼泛淚光，送他一支幾十元的墨水筆。

我一早明白坐井觀天的道理，也知道只有努力才能帶一家走出困局。

▲ 陳沛然承諾陪伴媽媽一輩子。（陳智良攝）

陳沛然又提到，中七那年選大學與媽媽有爭議，媽媽想他讀醫科，他卻說要讀工程。

現在告訴你當年的考慮，我怕家裡沒有錢讀完5年醫科大學課程，也想早點工作賺錢養家。那年，弟弟患了重病出入醫院，所以在最後一刻改選了醫科，也幸好申請到full grant loan，和向大學申請了獎學金貸款，加上做補習，捱過了大學。

▲ 陳沛然給媽媽的心意卡。（陳沛然網誌圖片）

照顧媽媽一輩子

終於在畢業後，陳沛然開始工作賺錢，供養弟弟讀大學，在最小的弟弟大學畢業後後，3兄弟就決定供養媽媽，讓媽媽40多歲就提早退休，住屋和經濟亦安頓下來。

在結婚之後，陳沛然與太太育有3名孩子，他坦言，望著13歲的大女，彷彿看到自己的身影，提醒自己不可以重滔覆轍，使家人跌落深淵。他表示，自己沒有恨爸爸，反而要感謝他拋棄家人，他才能脫離小學時被他的精神和肉體虐待，4母子可以開始新生活。

媽媽，不用怕，黑暗已經過去，苦盡甘來，就是因為我們嘗過苦，才懂得珍惜。爸爸當年照顧你10年多便走了，而我們養妳轉眼便20年，婆婆有105歲命，所以我們還會養你40年，養你一世，陪你一生，我們3兄弟和孫仔女都愛你，母親節快樂。

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責任編輯：王明芳