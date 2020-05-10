【女性頭號殺手】20歲OL患乳癌離世　營養師分享4種易誘發癌症風險食物

▲ 女性患乳癌的機會愈趨年輕化。

乳癌為女性最常見的癌症之一，台灣一名年僅20多歲的女生不幸因乳癌病逝，其胞姐表示其妹妹年紀輕輕就患上乳癌的原因，或與她生前愛以炸雞作宵夜的飲食習慣有關。

高油脂熱量可誘發乳癌

台灣營養師李婉萍日前分享上述個案時指，該名不幸病逝的妹妹生前有愛吃宵夜的習慣，且大多以鹽酥雞、炸雞、燒烤類為主，儘管乳癌成因多種，但高油脂、高熱量、低纖的飲食模式，確實是誘發乳癌的危險因子之一，她呼籲廣大年輕女性要多注意自己飲食。

李婉萍亦指出，影響女性健康最常見的癌症，不外乎是子宮肌瘤、子宮頸癌、卵巢癌等。根據流行病學研究結果顯示，高油脂食物、紅肉及火腿等加工肉品、酒精、牛奶和乳製品的攝取量，似乎都與罹癌風險成正比。其中，高油脂食物、紅肉及火腿等加工肉品因為含有大量飽和脂肪且低纖，被認為有增加雌激素濃度或活性的趨勢，會增加患癌風險。

而酒精也可能會促進子宮肌瘤的生長，當中尤其以啤酒的攝取量呈正相關性。至於牛奶當中的飽和性脂肪，如果被超量攝取，熱量過剩同樣會增加患上婦科癌症的風險。

李婉萍又建議，適量攝取豆製品內的大豆異黃酮可平衡女士體內的雌激素，降低患上子宮肌瘤的風險。而新鮮蔬果均有助降低子宮頸癌、子宮肌瘤、卵巢癌的發生率。其中花椰菜、高麗菜、白菜等十字花科蔬菜可顯著降低罹患卵巢癌的風險；而柑橘類的水果如橘子、橙、葡萄柚等，則被認為有能對子宮肌瘤形成預防保護的作用。此外，國外研究亦發現含有豐富纖維的飲食有助排除體內雌激素，推薦可在飲食中加入糙米、燕麥、藜麥等雜糧類。

本港研究：深夜進食患乳癌風險增加

本港中大在2017年曾聯同加拿大多倫多大學及荷蘭烏德勒支大學組成發表研究指，研究發現女士晚上10時後進食含高能量碳水化合物的食物如麵、飯等，會提升患乳癌的風險，而晚上10時至凌晨12時、及凌晨2至4時進食，患乳癌風險分別增8成及9成；而凌晨12時至2時進食的風險最高，比不食宵夜者患癌風險高1.7倍。

【女性頭號癌症】乳癌一年內可由初期演變至第4期 45歲以下乳癌患者死亡人數佔27%

【乳癌殺手】女子疑長期用膠碗裝熱湯飲患乳癌 醫生：常接觸塑化劑患乳癌風險增90%

【致癌風險】美國研究揭女性定期染髮 罹患乳癌風險增加9%

中大研究：女士凌晨食宵夜 患乳癌風險高1.7倍

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯:羅嘉欣