【歲月神偷】母親喪偶後經常來電閒話家常　陳家亮從厭煩到珍惜：歲月總不經意把至愛奪去

▲ 陳家亮提醒，子女別以為父母可以永遠等待他們。

母親節是向媽媽表達孝心的節日，香港中文大學醫學院院長陳家亮，今日（10日）亦在社交網站發文，提醒作為兒女，應趕快回去陪伴母親，別讓「歲月神偷」把至愛奪去。

陳家亮醫生今日在facebook專頁撰文，他表示，媽媽的年紀大了，腦筋不像以往靈活，不過即使記憶力不好，心裡仍是惦掛自己的子女和孫兒女。

母子關係的矛盾

自從父親離去後，媽媽本已孤單的日子變得更孤獨，終日便不停地「抓」着她的兒孫，無論是工作、上學、甚至是洗澡或睡覺都會接到她突然的來電，內容卻是無關痛癢的日常閒聊。

在忙得天昏地暗的時候接到這些來電，我有時也會感到厭煩；但當偶然整天收不到她的訊息，卻又擔心她是否身體不適或發生了什麽意外，心裡忐忑不安。

歲月是無情神偷

陳家亮又引述龍應台《目送》一文，形容母子日漸疏遠的關係，最令他印象深刻的是這句：「我慢慢地、慢慢地瞭解到，所謂父女母子一場，只不過意味着，你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站立在小路的這一端，看著他逐漸消失在小路轉彎的地方，而且，他用背影默默告訴你：不必追。」

他表示，不少子女都以為父母會永遠等待他們回來，卻忘記了歲月是最無情的神偷，總是不經意地把我們的至愛奪去，最後只剩下點滴回憶。

今天的母親節，或許是一個機會提醒天下間的子女，要趕快回到轉彎街角，追回當年在那裡默默地目送我們遠離的母親。

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責任編輯：王明芳