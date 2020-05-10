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黃繼兒譴責立法會保安被起底後　自己立即也被起底

政治 21:04 2020/05/10

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私隱專員黃繼兒批評網民對保安人員起底後，自己今日也被起底

立法會內務委員會上周五（8日）出現衝突，大批保安人員包圍主席台阻止泛民議員衝擊，結果被網民「起底」，有人更表示對他們妻兒不利。個人資料私隱專員黃繼兒今日下午（10日）譴責有關行為後，有網民同日立即也將黃「起底」，公開其身份證號碼、住址等詳細資料。

目前，黃繼兒的個人資料，已於多個社交平台上被公開，包括Telegramh。立法會內會出現衝突當日，拉址人民力量陳志全的工聯會郭偉強，於昨日也被「起底 」。

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黃繼兒今日表示，注意到日前在立法會內會執行職務的保安人員，在社交平台上被「起底」，有人更表示或鼓吹對保安人員的妻兒不利，私隱專員強烈譴責有關行為，形容是將個人資料武器化，令人不齒，令受害人尤其在執行職務時受到不合理和不必要的壓力和傷害。

公署於進行網絡巡查時，已發現此類「起底」帖文，並會主動展開調查。私隱專員要求有關人士立即停止「起底」，並會去信涉事的社交網絡平台立即移除有關帖文，公署亦會將涉嫌違反法庭禁制令的個案轉介律政司跟進。

私隱專員強調，有關行為除了觸犯《個人資料（私隱）條例》的刑事罪行外，亦違反各地奉行的數據道德標準，更罔顧公共利益，定必不為法律所容和大眾市民接受，一經定罪，最高刑罰是罰款港幣100萬元及監禁5年。

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